Ministro Astudillo evita dar la cara a la prensa tras rechazo de transportistas al plan Escudo de la PNP

A su salida de una actividad en Huarochirí el ministro se dirigió directamente al vehículo y optó por ignorar a la prensa. | Composición LR | Composición LR

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El ministro del Interior, César Astudillo, rehuyó a los periodistas y no respondió ninguna pregunta sobre el rechazo de los gremios de transporte al plan Escudo de la Policía Nacional. El titular del sector subió a su vehículo y se retiró del lugar sin dar explicaciones, pese a la insistencia de la prensa presente en la actividad.

Esto pasó en Huarochirí en el que Astudillo participó en la entrega de una flota vehicular a la empresa ETUL 4 S. A., firma que registra cinco atentados desde el año 2024. Cuando terminó la actividad se dirigió directamente al vehículo negro que lo estaba esperando.

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El general Jorge Luis Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, tampoco brindó declaraciones sobre la situación de los transportistas ni sobre el plan policial.

Cabe recordar que los reclamos de los gremios de transporte contra las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la extorsión se deben a los constantes ataques que golpean a este sector. El silencio del ministro contrasta con la magnitud del problema: solo la empresa homenajeada en el evento acumula cinco atentados en poco más de dos años.

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La cifra de homicidios que Astudillo usó y que estaría inflada

El plan Escudo de la PNP no es lo único que se le cuestiona a Astudillo. El ministro había defendido la continuidad del jefe policial Óscar Arriola con una cifra de 500 muertos menos respecto al año anterior, pero un análisis de datos detectó que esa comparación se apoya en registros con errores graves de la base de la PNP.

El analista Juan Carbajal identificó que la categoría Otros objetos del sistema DIVCOP acumuló 494 registros en el primer semestre de 2025, casi cuatro veces los 125 casos de 2024 y los 120 de 2026 en el mismo período. Dentro de ese grupo, el sistema llegó a registrar 133 supuestos homicidios de bebés recién nacidos entre abril y junio de 2025, una cifra que nunca se reportó en la realidad ni fue certificada por los médicos legistas de Sinadef.

Con esos datos corregidos, Carbajal calculó que el primer semestre de 2025 tendría cerca de 1.330 homicidios y no 1.680, lo que reduciría la caída anunciada por el Mininter de 24,6% a solo 4,7%. El exministro del Interior Wilfredo Pedraza dijo que el plan Escudo es una respuesta que solo alcanza a 53 de las 500 empresas de transporte que operan en Lima.