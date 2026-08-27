Así fue como Tini Stoessel descubrió que no tenía dinero y la traición de su padre: No pudo pagar una cartera

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Tini Stoessel es una de las artistas argentinas más reconocidas de Latinoamérica y ha construido una carrera que supera los 15 años. Con giras internacionales, estadios llenos y exitosos lanzamientos musicales, la cantante habría acumulado una fortuna millonaria. Sin embargo, una reciente información difundida por medios argentinos sostiene que la intérprete de 'Miénteme' no tendría control total sobre los bienes y ganancias generados durante su trayectoria.

De acuerdo con las versiones difundidas en Argentina, Tini Stoessel habría solicitado una auditoría para revisar la administración de su patrimonio, gestión que durante años estuvo a cargo de su padre, Alejandro Stoessel. Los resultados de esta investigación habrían generado una fuerte crisis dentro de la familia, aunque hasta el momento ninguna de las partes se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir la información.

La situación habría puesto bajo la lupa la estructura financiera creada alrededor de la carrera de la cantante, quien, según diversos medios argentinos, tendría una fortuna estimada en alrededor de US$70 millones.

Tini Stoessel habría solicitado una auditoría sobre la administración de su patrimonio

Según informó el diario La Capital y otros medios argentinos, la artista habría pedido hace aproximadamente tres meses una auditoría para conocer la situación de los bienes, ingresos y negocios que se generaron a lo largo de su carrera.

La investigación habría tenido como objetivo revisar la gestión realizada por Alejandro Stoessel, quien durante años estuvo vinculado directamente al desarrollo profesional de su hija y al manejo de sus finanzas.

De acuerdo con las versiones difundidas, los resultados de la auditoría habrían sido desfavorables para la cantante y habrían revelado que no tendría control total sobre algunos de los bienes y ganancias que produjo con su trabajo.

Incluso, algunos programas de espectáculos argentinos señalaron que la revisión habría provocado un distanciamiento entre Tini y su padre. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada públicamente por los involucrados.

El día que Tini Stoessel habría descubierto que tenía acceso limitado a su dinero

La información sobre el supuesto control limitado de sus finanzas habría comenzado a tomar mayor fuerza luego de un episodio ocurrido durante un viaje de la cantante por Europa.

Según versiones difundidas por medios argentinos, Tini habría intentado comprar un bolso valorizado en 2.500 euros en una exclusiva boutique. Sin embargo, al momento de realizar el pago, su tarjeta de crédito habría sido rechazada por falta de fondos disponibles.

Tras comunicarse con el banco, la cantante habría descubierto que contaba con una autorización de gasto de aproximadamente US$5.000.

El periodista Pepe Ochoa, citado por medios argentinos, explicó que Tini utilizaría tarjetas emitidas por bancos argentinos y que, en determinadas circunstancias, las compras realizadas en el extranjero requerirían autorización de la persona titular de la cuenta principal.

Estas versiones alimentaron las especulaciones sobre el supuesto nivel de control que la artista tendría sobre los ingresos generados por su carrera.

Tini Stoessel tendría una fortuna millonaria, según medios argentinos

La Capital y otros medios han estimado que el patrimonio de Tini Stoessel alcanzaría los US$70 millones, cifra que estaría vinculada a los ingresos obtenidos por conciertos, contratos publicitarios, producciones musicales y otros proyectos profesionales.

No obstante, las informaciones difundidas en Argentina señalan que la cantante habría descubierto una estructura legal y financiera que le otorgaría un control parcial sobre determinados bienes y recursos generados durante su carrera.

Hasta ahora, no se han hecho públicos documentos oficiales que detallen la situación patrimonial de la artista ni las conclusiones de la supuesta auditoría.

¿Qué tiene que ver Rodrigo De Paul con la auditoría?

Otra de las versiones que surgieron en medio de la polémica involucra a Rodrigo De Paul, actual pareja de Tini Stoessel.

El periodista Luis Ventura aseguró que el futbolista habría respaldado la decisión de la cantante de revisar su situación patrimonial.

"Entró justamente a preguntar qué patrimonio tenía realmente Tini Stoessel. Y ahí se da cuenta de que Tini era dueña de un gran emporio sin serlo", afirmó Ventura al referirse a la supuesta investigación.

La información también ha generado especulaciones debido a que Tini y Rodrigo De Paul estarían avanzando en los preparativos de su boda. Según las versiones difundidas en Argentina, el conocimiento del patrimonio de ambos habría tomado mayor importancia ante la posibilidad de establecer acuerdos relacionados con sus bienes antes del matrimonio.

Hasta el momento, Tini Stoessel, Alejandro Stoessel y Rodrigo De Paul no se han pronunciado públicamente sobre las informaciones difundidas por los medios argentinos.