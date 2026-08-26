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Tini Stoessel atraviesa un fuerte conflicto familiar y profesional con su padre, Alejandro Stoessel, quien durante unos 15 años estuvo al frente de la representación y administración de distintos aspectos de su carrera. La cantante argentina decidió poner fin a ese vínculo laboral hace aproximadamente 3 meses y posteriormente solicitó una auditoría privada para revisar cómo se habían gestionado sus ingresos y derechos económicos.

La revisión habría generado interrogantes sobre las sociedades vinculadas con su carrera, pues según los reportes difundidos, Tini no tendría participación accionaria directa en algunas de las empresas que gestionan recursos provenientes de su música, imagen, contratos comerciales y espectáculos.

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El caso ha provocado versiones sobre una disputa económica con su padre, aunque el entorno de Alejandro Stoessel niega que exista un enfrentamiento familiar y sostiene que se trata de un proceso de reorganización patrimonial.

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La auditoría que puso bajo la lupa la fortuna de Tini Stoessel

De acuerdo con información difundida por medios argentinos, la auditoría fue solicitada por la propia Tini después de terminar su relación profesional con Alejandro Stoessel. El objetivo habría sido conocer con precisión cómo estaba estructurada la administración de los ingresos generados durante años por su carrera artística. Entre los puntos revisados figuran sociedades comerciales y derechos económicos vinculados con su actividad profesional.

Una de las cifras que más ha llamado la atención en las últimas horas es la de una posible fortuna de alrededor de 70 millones de dólares, aunque esta cantidad forma parte de las versiones difundidas en medios y no ha sido presentada como una cifra oficialmente confirmada por Tini. Algunas publicaciones también señalan que la cantante habría buscado recuperar el control directo sobre los activos generados por su carrera.

¿Qué dijo Alejandro Stoessel sobre el supuesto conflicto con su hija?

Tras la repercusión del caso, el entorno de Alejandro Stoessel salió a desmentir que exista una pelea legal o familiar con Tini. Según declaraciones difundidas este miércoles, el productor considera que las versiones sobre un enfrentamiento fueron producto de inventos y malas interpretaciones y sostiene que la revisión de los bienes responde a un proceso de transición y reorganización.

El escándalo también ha cobrado especial atención debido a que Tini se encuentra en una etapa de cambios personales y profesionales, mientras avanza su relación con Rodrigo De Paul. Por ahora, no existe una confirmación pública de una ruptura definitiva entre la cantante y su padre, pero la decisión de terminar su representación profesional y revisar la estructura de su patrimonio marca un importante cambio en la gestión de su carrera.