Cantante Tini sufre corte en pleno concierto en el Estadio Nacional y pide ayuda a su equipo de trabajo
Momentos de tensión se vivieron durante la presentación de Tini Stoessel la noche del sábado 30 de mayo en Lima, cuando la artista argentina sorprendió a miles de asistentes al revelar que sufrió un incidente en pleno show.
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Martina Alejandra Stoessel, más conocida como Tini, ofreció un majestuoso concierto la noche del sábado 30 de mayo en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial 'Futttura'. Sin embargo, la intérprete de 'Miénteme' vivió momentos de tensión en pleno show tras sufrir un corte en uno de sus dedos.
A través de TikTok se viralizó un video en el que la cantante de 29 años le avisa al público sobre lo ocurrido y se comunica con su equipo de producción para pedir una curita que le permita continuar el espectáculo.
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Tini sufre corte en el dedo y pide ayuda a su equipo de trabajo
En medio del concierto, Tini se dirigió al público para preguntar cómo la estaban pasando y desató una ovación de gritos y aplausos en el Estadio Nacional. Fue entonces cuando la cantante argentina sorprendió a sus seguidores al revelar que acababa de sufrir un corte en uno de sus dedos y pidió apoyo a su equipo de producción.
“¿Pueden ayudarme con una curita o algo? Me estoy manchando aquí en vivo”, expresó con tranquilidad la llamada 'Triple T' frente a miles de asistentes. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y la artista pudo continuar con normalidad el concierto.
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Futbolista de la selección argentina estuvo presente en concierto de Tini
Otro de los momentos que se volvió viral durante el concierto de Tini fue la presencia del futbolista de la selección argentina Rodrigo de Paul, actual pareja de la cantante, quien estuvo en primera fila del Estadio Nacional. El deportista no solo la acompañó durante su estadía en Perú, sino que también se mostró como uno de sus seguidores más entusiastas.
El volante, que se alista para el mundial de fútbol, intentó pasar desapercibido al vestir un buzo negro con capucha del mismo color. Además, fue grabado mientras coreaba con entusiasmo los temas de la artista.