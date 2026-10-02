Durante varios años, Katy Jara fue una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana gracias a su conducción de 'Domingos de fiesta'. Su presencia en la pantalla, sus llamativos vestuarios y su vínculo con la cumbia marcaron una etapa importante en su carrera, que llegó a su fin luego de que la artista tomara una decisión vinculada a su vida espiritual.

Ahora, alejada de aquella faceta televisiva, la cantante volvió a recordar algunos detalles de su paso por el programa dominical. En un reciente video compartido en TikTok, la exconductora de televisión habló con nostalgia sobre los looks que lucía durante esa época y confesó cuál era uno de los detalles de su vestuario que más disfrutaba: el escote y los brillos.

Katy Jara recuerda su paso por 'Domingos de fiesta'

Al recordar su etapa como conductora de 'Domingos de fiesta', Katy Jara contó algunos detalles de los atuendos que solía utilizar durante las grabaciones y presentaciones del programa. La artista explicó que los escotes eran una constante en su vestuario de aquella época, tanto frente a las cámaras como en su vida cotidiana.

"Cuando yo usaba escotes en el programa, la productora tenía que ponerme una cinta y taparme el escote, porque me encantaba", recordó.

La cantante también comentó que su gusto por este tipo de prendas no se limitaba a sus apariciones televisivas. "Todos mis vestidos, mis blusas y en mi día a día andaba con escote", señaló al rememorar aquella etapa de su vida.

Además, Jara recordó que solía complementar sus looks con elementos que resaltaban aún más su vestuario. "Me encantaba, hasta me ponía brillos, escarcha, cremas doradas o plateadas para que me brillen", contó sobre los detalles que incorporaba a sus producciones.

Katy Jara revela por qué dejó de usar escote

Katy Jara también explicó que su decisión de dejar de usar prendas escotadas estuvo relacionada con el cambio que experimentó en su vida tras acercarse al cristianismo. La artista aseguró que no fue una imposición de su entorno, sino una decisión que, según sus propias palabras, atribuye directamente a Dios.

"Lo primero que el Señor (Dios) me quitó fue el escote. Él, fue Él, ni mi marido, ni la Iglesia, ni el pastor, ninguno de ellos", afirmó la cantante al recordar cómo comenzó a modificar su manera de vestir.

Jara sostuvo que, a partir de ese momento, dejó de sentir interés por utilizar este tipo de prendas. "Fue Dios y no quise más blusas escotadas", expresó, al referirse a uno de los primeros cambios que identificó durante su proceso de transformación espiritual.



