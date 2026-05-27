El chico reality volvió a ‘Esto es Guerra’ entre aplausos y terminó generando revuelo con su inesperado comentario. Foto: Composición LR

El chico reality volvió a ‘Esto es Guerra’ entre aplausos y terminó generando revuelo con su inesperado comentario. Foto: Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Tras su inesperada eliminación de ‘Esto es Guerra’, Jota Benz reapareció por la puerta grande en el reality y dejó a todos sorprendidos con el primer comentario que lanzó apenas tomó el micrófono. El modelo, quien ingresó entre aplausos y abrazos de sus compañeros, aprovechó el momento para enviar una indirecta relacionada con Jazmín Pinedo.

El guerrero, que días atrás fue retirado temporalmente de la competencia por no afeitarse la barba, no evitó referirse a la polémica que mantiene con la conductora de ‘Más Espectáculos’ y terminó haciendo una inesperada petición en plena transmisión en vivo.

PUEDES VER: Jazmin Pinedo gana juicio a Latina tras cuatro años de proceso legal y revelan la millonaria cifra que recibirá la conductora de televisión

Jota Benz hace petición a la producción del programa que conduce Jazmín Pinedo

“Quiero acotar algo nada más, para romper el hielo. Así como se hacen pedidos en otros lados, yo también tengo un pedido que hacer. Luchito Otani, por favor, no quites a Esto es Guerra de tu pauta para que no se te caiga el rating. Gracias”, comentó el chico reality.

Las palabras de Jota Benz generaron reacciones entre los conductores y participantes del reality, luego de que mencionara directamente a Lucho Otani, productor de ‘Más Espectáculos’, espacio conducido por Jazmín Pinedo. El comentario llega después de que la popular ‘Chinita’ solicitara públicamente el regreso del hermano de Gino Assereto a la competencia, pese a las diferencias que ambos han protagonizado en los últimos días.

“Si de un lado de la pantalla está bien hacer pedidos, de este lado me imagino que también está bien, ¿no? No creo que mañana o pasado se sienten a victimizarse”, sentenció.

¿Cómo inició el enfrentamiento entre Jazmín Pinedo y Jota Benz?

La polémica entre Jazmín Pinedo y Jota Benz comenzó luego de que la conductora de ‘Más Espectáculos’ comentara sobre algunos cambios que ha tenido ‘Esto es Guerra’ con el paso de los años. Durante una de las emisiones del programa, la popular ‘Chinita’ aseguró que Patricio Parodi era “irremplazable” como capitán y también recordó que anteriormente no se permitía que los participantes usaran barba dentro del reality.

Aunque Jazmín Pinedo no mencionó directamente a Jota Benz, el cantante tomó las declaraciones como una indirecta hacia él debido a que actualmente luce barba en el programa. Tras ello, el integrante de EEG respondió públicamente y aseguró que a la conductora “le pagan por hablar de otras personas”, lo que terminó desatando un fuerte cruce entre ambos en la pantalla chica.