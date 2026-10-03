Formalización de terrenos: Cofopri visitará 13,000 lotes en 24 regiones, ¿cómo consultar el avance de mi titulación?
El Ministerio de Vivienda iniciará en octubre una jornada nacional de formalización de la propiedad en 24 regiones del Perú, con atención a más de 13,000 lotes a través de Cofopri.
Durante octubre, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizará una nueva jornada nacional de formalización de la propiedad en 24 regiones del Perú. La intervención estará a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y permitirá atender más de 13,000 lotes mediante acciones destinadas a avanzar en la obtención de títulos de propiedad.
El operativo contempla dos tipos de intervención. Las brigadas ingresarán por primera vez a pueblos y sectores que ya fueron formalizados y cuyos terrenos cuentan con inscripción en Registros Públicos. También regresarán a zonas previamente visitadas para localizar posesionarios, completar documentación e información, levantar observaciones y continuar los procedimientos que permanecen pendientes.
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Cofopri empadronará más de 6,000 lotes para iniciar el proceso de titulación
Una de las etapas de la jornada comprenderá el empadronamiento masivo y gratuito de posesionarios en 34 pueblos. En estos lugares se registrarán más de 6,000 lotes y se solicitarán los datos y documentos necesarios para avanzar posteriormente con la titulación individual.
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Piura concentrará uno de los principales despliegues, con cinco pueblos que reúnen 1,350 lotes. La jornada también alcanzará a Lambayeque, donde se atenderán 630 lotes; Cusco, con 497; Pasco, con 450, y Apurímac, con 405. Estas acciones forman parte del trabajo del MVCS para acelerar la formalización de la propiedad y avanzar hacia la meta de un millón de títulos entregados durante la actual gestión.
El segundo frente de trabajo estará dirigido a más de 7,000 lotes ubicados en zonas donde Cofopri ya realizó intervenciones. Las brigadas retornarán a estos sectores para ubicar a los posesionarios, completar información, corregir observaciones y continuar con los procesos individuales de titulación que quedaron pendientes. Puno tendrá el mayor número de lotes considerados para esta nueva visita, con 1,890. Después figuran Junín, con 601; Lima, con 561; Huancavelica, con 410, y Ayacucho, con 400 lotes.
¿Cómo consultar en línea si mi lote está registrado o en proceso de titulación en Cofopri?
Para conocer el avance de la formalización de tu predio o revisar la emisión de tu título, sigue estos sencillos pasos desde la plataforma oficial:
- Accede a la plataforma: Ingresa al portal web oficial de Cofopri que te dejamos a continuación: https://lr.cofopri.gob.pe:81/ConsultaPredio/Predios y dirígete al módulo de Seguimiento de Trámites.
- Elige la modalidad de consulta: Selecciona el criterio de búsqueda que mejor se adapte a tus documentos disponibles:
- Número de predio.
- DNI del titular.
- Ubigeo (especificando departamento, provincia, distrito y pueblo o sector formalizado).
- Número de expediente (código numérico de 10 dígitos).
- Código de Mesa de Partes Virtual (identificador de 7 dígitos).
- Ingresa los datos solicitados: Digita la información requerida según el filtro seleccionado y valida el código de seguridad en pantalla.
- Verifica los resultados: Consulta el estado actual de tu lote, las observaciones registradas o la fase en la que se encuentra tu título de propiedad.