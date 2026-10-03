Formalización de terrenos: Cofopri visitará 13,000 lotes en 24 regiones, ¿cómo consultar el avance de mi titulación?

Cofopri realizará empadronamientos masivos y gratuitos en 34 pueblos, donde se registrarán más de 6,000 lotes para facilitar la titulación individual.

Cofopri realizará empadronamientos masivos y gratuitos en 34 pueblos, donde se registrarán más de 6,000 lotes para facilitar la titulación individual. Foto: Difusión

Durante octubre, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizará una nueva jornada nacional de formalización de la propiedad en 24 regiones del Perú. La intervención estará a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y permitirá atender más de 13,000 lotes mediante acciones destinadas a avanzar en la obtención de títulos de propiedad.

El operativo contempla dos tipos de intervención. Las brigadas ingresarán por primera vez a pueblos y sectores que ya fueron formalizados y cuyos terrenos cuentan con inscripción en Registros Públicos. También regresarán a zonas previamente visitadas para localizar posesionarios, completar documentación e información, levantar observaciones y continuar los procedimientos que permanecen pendientes.

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Cofopri empadronará más de 6,000 lotes para iniciar el proceso de titulación

Una de las etapas de la jornada comprenderá el empadronamiento masivo y gratuito de posesionarios en 34 pueblos. En estos lugares se registrarán más de 6,000 lotes y se solicitarán los datos y documentos necesarios para avanzar posteriormente con la titulación individual.

Piura concentrará uno de los principales despliegues, con cinco pueblos que reúnen 1,350 lotes. La jornada también alcanzará a Lambayeque, donde se atenderán 630 lotes; Cusco, con 497; Pasco, con 450, y Apurímac, con 405. Estas acciones forman parte del trabajo del MVCS para acelerar la formalización de la propiedad y avanzar hacia la meta de un millón de títulos entregados durante la actual gestión.

El segundo frente de trabajo estará dirigido a más de 7,000 lotes ubicados en zonas donde Cofopri ya realizó intervenciones. Las brigadas retornarán a estos sectores para ubicar a los posesionarios, completar información, corregir observaciones y continuar con los procesos individuales de titulación que quedaron pendientes. Puno tendrá el mayor número de lotes considerados para esta nueva visita, con 1,890. Después figuran Junín, con 601; Lima, con 561; Huancavelica, con 410, y Ayacucho, con 400 lotes.

¿Cómo consultar en línea si mi lote está registrado o en proceso de titulación en Cofopri?

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