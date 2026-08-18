Curwen y Carla Campos Salazar desaparecen su foto de compromiso tras ampay difundido por Magaly Medina

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Curwen Caballero se ha convertido en el tema del momento después de que Magaly Medina mostrara un ampay en el que aparece Carla Campos Salazar, su pareja, junto a Alonso Grimaldo. En las imágenes, la pareja fue vista bailando y se sugirió que compartieron un beso. A pesar de mantener el contenido en sus redes durante varias horas, este martes, la pareja optó por una decisión trascendental a 10 meses de haberse comprometido.

Curwen Caballero y Carla Campos Salazar retiran su foto de compromiso tras ampay de Magaly Medina

Curwen Caballero fue noticia el lunes 17 de agosto cuando Magaly Medina difundió un ampay donde su pareja, Carla Campos, fue captada en una discoteca con Alonso Grimaldo.

El programa sugirió que ambos podrían haber compartido un beso mientras ella lo tomaba del cuello y bailaban. Sin embargo, el creador de contenido aclaró que solo fue un saludo amistoso y que ambos son simplemente buenos amigos.

Caballero, decidido a defender a su pareja de las críticas, anunció que tomará medidas legales y enfatizó que desde hace tiempo hay quienes desean verlos separados.

"Hace tiempo se inventó la idea de que Carla me es infiel, que me engaña. Se meten con ella porque no tiene plataforma para responder, es tímida y no le gusta la polémica. A ella le afecta mucho, pero a mí no", manifestó, pidiendo que la dejen en paz y solo lo involucren a él.

Curwen Caballero y Carla Campos Salazar eliminan su foto de compromiso tras ampay de Magaly Medina

Pero luego de estos eventos, las cuentas de Instagram de ambos sorprendieron al mostrar un cambio: ya no se encuentra la sesión fotográfica romántica de su compromiso, realizada en octubre del 2025.

En aquella ocasión, lucían profundamente enamorados, lo que en su momento generó admiración. La desaparición de esas imágenes ha provocado numerosas especulaciones sobre el estado de su relación.