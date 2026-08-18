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Curwen Caballero contó que pagó viaje a Carla Campos y su mamá a Argentina, país donde vive Alonso Grimaldo

Después del ampay de Magaly Medina, Curwen aclara que pagó un viaje a Argentina para su novia y su madre. ¿Qué relación tiene este país con el sujeto en el video?

Curwen y su novia viaje a Argentina
Curwen y su novia viaje a Argentina
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Previo a la divulgación del ampay que mostraría a Carla Campos, prometida de Curwen, con otro hombre, el youtuber compartió información sorprendiendo a todos. En su declaración, respondió a las críticas que recibe cuando su novia sale sin él y mencionó el viaje que ella y su madre realizaron, generando interés tras revelarse la identidad del hombre involucrado. ¿Qué está pasando realmente?

PUEDES VER: La inesperada declaración de Curwen tras el ampay de Carla Campos Salazar: "Me cegué"

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Curwen Caballero confirma haber pagado un viaje a Carla Campos y su madre a Argentina

Curwen Caballero se expresó a raíz del ampay de Magaly Medina, donde Carla Campos, su prometida, fue vista con otro hombre en una discoteca, siendo capturados dándose un beso mientras bailaban.

Horas antes, Curwen desmintió tajantemente que su pareja le haya sido desleal, afirmando que el hombre es un conocido. Explicó esto en su canal 'Habla Good', donde también denunció el acoso constante al que su novia está sometida debido a los rumores de infidelidad.

Durante su declaración, él abordó el viaje reciente de ella a Argentina y lo explicó. “Me molesta que Carla no pueda hacer nada, no puede salir sin que se hable (...) Viajar a Argentina, sí, yo pagué el pasaje. No fui, fue con su mamá, fue ella y su mamá. ¿Qué tiene de malo?”, comentó.

Más tarde, se mostraron las imágenes y se identificó al hombre como Alonso Grimaldo, quien, según Curwen, es solo un amigo de su prometida.

Revisando el historial profesional de Alonso Grimaldo, se le reconoce como un ingeniero peruano especializado en inteligencia artificial y transformación digital, con más de siete años dedicados al desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas. Desde hace alrededor de cuatro años reside en Argentina, continuando proyectos relacionados con inteligencia artificial, automatización y digitalización.

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven captado junto a la novia de Curwen en el ampay de Magaly Medina?

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven captado junto a la novia de Curwen en el ampay de Magaly Medina?

Tras las aclaraciones de Curwen acerca del viaje de su novia, surgieron dudas sobre si la presencia de Alonso Grimaldo en Argentina está vinculada con el viaje de la joven, quien compartió fotos del viaje con su madre.

Curwen Caballero revela que pagó viaje a Carla Campos y su mamá a Argentina, país donde vive Alonso Grimaldo

Curwen Caballero revela que pagó viaje a Carla Campos y su mamá a Argentina, país donde vive Alonso Grimaldo

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