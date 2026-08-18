HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Joven ampayado con Carla Campos Salazar, novia de Curwen, se pronuncia tras polémicas imágenes: “Me imaginaba en Forbes”

Alonso Grimaldo rompió su silencio y se pronunció tras protagonizar polémico ampay con Carla Campos Salazar, novia de Curwen, en una discoteca durante la madrugada.

Alonso Grimaldo radica en Argentina hace cuatro años. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Alonso Grimaldo radica en Argentina hace cuatro años. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Escuchar
Resumen
Compartir

¡Por fin habló! Alonso Grimaldo, el joven que protagonizó el ampay de 'Magaly TV: La firme' junto a Carla Campos Salazar, novia del streamer Curwen, en una discoteca durante la madrugada del último sábado, rompió su silencio a través de las redes sociales.

El ingeniero especializado en inteligencia artificial y radicado en Argentina, a quien Curwen llamó cariñosamente 'Grimi', fue señalado por el comunicador como una persona que conoce. Esto ocurrió cuando un ‘urraco’ de Magaly Medina le mostró al influencer las imágenes en las que Alonso Grimaldo aparece junto a Carla Campos Salazar divirtiéndose y bailando.

Alonso Grimaldo habló de su ampay. Foto: X

Alonso Grimaldo habló de su ampay. Foto: X

PUEDES VER: El último y emotivo mensaje que Carla Campos Salazar le dedicó a Curwen horas antes de su ampay: “Lindo”

lr.pe

¿Qué dijo Alonso Grimaldo sobre el ampay que protagonizó con la novia de Curwen?

Alonso Grimaldo utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para exponer su sorpresa por haber aparecido en el programa de espectáculos de 'Magaly TV: la firme'. "Me imaginaba en Forbes antes que en Magaly, pero bueno", escribió el joven horas después de que se emitiera el ampay junto a la novia de Curwen.

Sin embargo, Grimaldo prefirió no brindar detalles sobre lo ocurrido en la discoteca de Miraflores ni revelar qué vínculo mantiene con Carla Campos Salazar. Tampoco aclaró si es amigo de Víctor Caballero 'Curwen', tal como aseguró el presentador de 'Brutalidad política' durante el reportaje de ATV.

PUEDES VER: Carla Campos Salazar, novia de 'Curwen', toma radical decisión tras ampay de Magaly Medina

lr.pe

¿Quién es Alonso Grimaldo, joven ampayado con la novia de Curwen?

Según su perfil de LinkedIn, Alonso Grimaldo es un ingeniero peruano especializado en inteligencia artificial y transformación digital, con siete años de experiencia profesional. Actualmente, radica en Argentina, donde vive desde hace cuatro años.

Ha tenido estudios en Francia y Alemania en la búsqueda de especializarse en la IA. En su página web oficial explica que su trabajo consiste en modelos de lenguaje y agentes de inteligencia artificial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La inesperada declaración de Curwen tras el ampay de Carla Campos Salazar: "Me cegué"

La inesperada declaración de Curwen tras el ampay de Carla Campos Salazar: "Me cegué"

LEER MÁS
Curwen y Carla Campos Salazar desaparecen su foto de compromiso tras ampay difundido por Magaly Medina

Curwen y Carla Campos Salazar desaparecen su foto de compromiso tras ampay difundido por Magaly Medina

LEER MÁS
Curwen sorprende al revelar qué hacía durante el ampay de su novia Carla Campos Salazar: "Me quedé en casa viendo 'X-men'"

Curwen sorprende al revelar qué hacía durante el ampay de su novia Carla Campos Salazar: "Me quedé en casa viendo 'X-men'"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Curwen Caballero contó que pagó viaje a Carla Campos y su mamá a Argentina, país donde vive Alonso Grimaldo

Curwen Caballero contó que pagó viaje a Carla Campos y su mamá a Argentina, país donde vive Alonso Grimaldo

LEER MÁS
Paco Bazán lanza polémico consejo a Curwen tras ampay de Carla Campos Salazar: “Ahí no se puede hacer familia”

Paco Bazán lanza polémico consejo a Curwen tras ampay de Carla Campos Salazar: “Ahí no se puede hacer familia”

LEER MÁS
La inesperada declaración de Curwen tras el ampay de Carla Campos Salazar: "Me cegué"

La inesperada declaración de Curwen tras el ampay de Carla Campos Salazar: "Me cegué"

LEER MÁS
¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven captado junto a la novia de Curwen en el ampay difundido por Magaly Medina?

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven captado junto a la novia de Curwen en el ampay difundido por Magaly Medina?

LEER MÁS
Carla Campos Salazar, novia de 'Curwen', toma radical decisión tras ampay de Magaly Medina

Carla Campos Salazar, novia de 'Curwen', toma radical decisión tras ampay de Magaly Medina

LEER MÁS
El último y emotivo mensaje que Carla Campos Salazar le dedicó a Curwen horas antes de su ampay: “Lindo”

El último y emotivo mensaje que Carla Campos Salazar le dedicó a Curwen horas antes de su ampay: “Lindo”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025