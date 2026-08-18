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¡Por fin habló! Alonso Grimaldo, el joven que protagonizó el ampay de 'Magaly TV: La firme' junto a Carla Campos Salazar, novia del streamer Curwen, en una discoteca durante la madrugada del último sábado, rompió su silencio a través de las redes sociales.

El ingeniero especializado en inteligencia artificial y radicado en Argentina, a quien Curwen llamó cariñosamente 'Grimi', fue señalado por el comunicador como una persona que conoce. Esto ocurrió cuando un ‘urraco’ de Magaly Medina le mostró al influencer las imágenes en las que Alonso Grimaldo aparece junto a Carla Campos Salazar divirtiéndose y bailando.

Alonso Grimaldo habló de su ampay. Foto: X

¿Qué dijo Alonso Grimaldo sobre el ampay que protagonizó con la novia de Curwen?

Alonso Grimaldo utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para exponer su sorpresa por haber aparecido en el programa de espectáculos de 'Magaly TV: la firme'. "Me imaginaba en Forbes antes que en Magaly, pero bueno", escribió el joven horas después de que se emitiera el ampay junto a la novia de Curwen.

Sin embargo, Grimaldo prefirió no brindar detalles sobre lo ocurrido en la discoteca de Miraflores ni revelar qué vínculo mantiene con Carla Campos Salazar. Tampoco aclaró si es amigo de Víctor Caballero 'Curwen', tal como aseguró el presentador de 'Brutalidad política' durante el reportaje de ATV.

¿Quién es Alonso Grimaldo, joven ampayado con la novia de Curwen?

Según su perfil de LinkedIn, Alonso Grimaldo es un ingeniero peruano especializado en inteligencia artificial y transformación digital, con siete años de experiencia profesional. Actualmente, radica en Argentina, donde vive desde hace cuatro años.

Ha tenido estudios en Francia y Alemania en la búsqueda de especializarse en la IA. En su página web oficial explica que su trabajo consiste en modelos de lenguaje y agentes de inteligencia artificial.