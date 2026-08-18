Curwen sorprende al revelar qué hacía durante el ampay de su novia Carla Campos Salazar: "Me quedé en casa viendo 'X-men'"

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Las imágenes difundidas por 'Magaly TV: la firme', en las que Carla Campos Salazar aparece bailando con un joven que no es su novio, Víctor Caballero, conocido como 'Curwen', han desatado polémica en redes sociales.

También llamaron la atención las declaraciones que dio el streamer luego de que un reportero del programa de Magaly Medina le mostrara las imágenes del ampay. Curwen no tuvo inconvenientes en revelar qué hacía mientras su pareja se encontraba en una discoteca de Miraflores, alrededor de las 3 de la madrugada.

Curwen revela qué hacía mientras su novia era ampayada por Magaly Medina

Cuando el reportero de 'Magaly TV: la firme' interceptó a Curwen en plena vía pública y le comentó que tenía en su poder imágenes de Carla Campos Salazar en una discoteca, el streamer le restó importancia y aseguró que sabía que su pareja estaría en dicho lugar.

Además, afirmó que Alonso Grimaldo, el joven con quien fue captada la tiktoker, es amigo de su novia. Al ser consultado sobre por qué no acompañó a su futura esposa a la discoteca, Curwen reveló que prefirió quedarse en casa viendo televisión. "Me dio flojera, la verdad, me quedé en mi casa viendo 'X-Men'" , explicó de manera sencilla.

Revelan el último mensaje que Carla Campos le dedicó a Curwen antes de emitirse el ampay

Horas antes de que 'Magaly TV: la firme' emitiera las imágenes de Carla Campos Salazar bailando con un joven identificado como Alonso Grimaldo, la tiktoker tuvo un romántico gesto con su novio, Curwen, en Instagram.

El streamer compartió una foto suya y su pareja, de 24 años, no dudó en comentarle para expresarle públicamente lo que siente por él. "Qué liiiiiindo. Te amo", escribió, mientras Curwen le respondió: "Yo a ti bemba".