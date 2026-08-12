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Orquesta Bembé, una de las agrupaciones de salsa más representativas del Perú, sorprendió a sus fanáticos al lanzar su nuevo tema titulado 'Toda la noche oliendo a ti', una producción musical que llega acompañada de un videoclip ya disponible en todas las plataformas digitales de la agrupación.

La protagonista de este nuevo tema es Mila, quien es una de las cantantes más experimentadas en el grupo: “Nuestro público ya nos conoce y apostamos por mantener nuestra esencia, salsas románticas, salsas clásicas, salsas del ayer que todos bailamos y coreamos. Esta canción trata sobre el amor, la melancolía, la añoranza y el deseo. A principios del año comenzamos renovados con chicos muy talentosos y que el público los ha recibido con mucho cariño”, comentó la cantante.

Orquesta Bembé se renueva



Orquesta Bembé sigue más vigente que nunca, y es que acaban de renovar su delantera con nuevas voces. Ahora, el grupo cuenta con Mila Pavia, Bruno Gotelli, Luis André Arribasplata, Jesús Zurita y Jherson Campos, cinco jóvenes talentos que llegan desde distintas partes del Perú para asumir el reto de darle voz a esta nueva etapa de la agrupación y que hoy en día resaltan cada fin de semana con sus voces en cada discoteca o en el evento al que asistan.

La nueva propuesta musical lleva como título 'Toda la noche oliendo a ti' y es una versión en salsa del clásico tema de la baladista Jeanette. Además, la orquesta confirmó que está preparando un feat musical con el gran Manolito Simonet y también su primer álbum de baladas versionadas a salsa, bajo su estilo característico del grupo.

“Visiten nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar todas nuestra producciones, tanto inéditas como los temas clásicos. Y todos los fines de semana nos encuentran en Casa de la Salsa, Barranco Bar, Banana, Azúcar Club y muchos más.”, comenta Bruno Gotelli, vocalista de la banda.