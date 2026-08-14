Este procedimiento, similar al detectado tras el Pirata Beach Festival en Gandía, utiliza principios físicos del siglo XIX para crear interferencias temporales en sistemas de rastreo. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Este procedimiento, similar al detectado tras el Pirata Beach Festival en Gandía, utiliza principios físicos del siglo XIX para crear interferencias temporales en sistemas de rastreo. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La envoltura de teléfonos robados con papel aluminio se ha convertido en un método recurrente entre delincuentes para bloquear las señales digitales e impedir la localización de los equipos. Un hecho reciente aconteció en España el 5 de agosto, cuando la Policía Nacional decomisó 44 dispositivos sustraídos que permanecían ocultos bajo ese material dentro de un vehículo, un patrón similar al detectado tras el Pirata Beach Festival de Gandía con docenas de aparatos bajo el mismo procedimiento.

Respecto a esa problemática, Hervé Lambert, gerente global de Operaciones de Consumo de Panda Security, analizó el fenómeno y sostuvo ante Europa Press que la técnica interrumpe determinados elementos. Aquella táctica delictiva se fundamenta en principios físicos descubiertos durante el siglo XIX, los cuales crean interferencias temporales en los sistemas de rastreo.

¿Qué pasa si envuelves un celular en papel aluminio y por qué lo usan los ladrones?

Al cubrir un teléfono con este material metálico, la superficie actúa como una jaula de Faraday rudimentaria que bloquea la red celular, el GPS, el wifi y el Bluetooth. El especialista Lambert señala que "el papel de aluminio puede dejar a un móvil prácticamente mudo", lo cual interrumpe temporalmente el intercambio de señales necesarias para la localización del dispositivo.

Esa propiedad capta la atención de los delincuentes, quienes buscan ganar minutos previos al rastreo del smartphone o a la emisión de órdenes remotas por parte del propietario. Sin embargo, dicha estrategia no resulta infalible, pues el analista advierte que "una abertura, un pliegue mal hecho o una sola capa pueden permitir fugas", en especial dentro de zonas con óptima cobertura.

Asimismo, aquel procedimiento jamás destruye las funciones de seguridad ni desactiva el equipo. Tras retirar el envoltorio, el aparato recupera su conectividad habitual y ejecuta los comandos pendientes; como resumió el experto, "El papel de aluminio puede comprar tiempo al delincuente, pero también puede jugar en su contra en cuanto el móvil vuelva a emitir".

¿Existen herramientas adicionales para evitar el hurto de celulares, según los expertos?

Android cuenta con mecanismos preventivos como Identity Check, una función que exige verificación biométrica para alterar configuraciones críticas, modificar el PIN o desactivar Find Hub. Por su parte, la opción Remote Lock permite restringir el acceso a distancia ante cualquier pérdida o sustracción.

Apple integra la Protección del dispositivo en caso de robo, un sistema que demanda Face ID o Touch ID para consultar datos sensibles e impone una espera de seguridad frente a cambios estructurales. Adicionalmente, la plataforma Encontrar ejecuta un bloqueo de activación que impide reactivar el iPhone tras un borrado remoto. Ante una emergencia, la empresa aconseja marcar inmediatamente el dispositivo como perdido.

Más allá del software, Lambert sugiere presentar una denuncia con el código IMEI, bloquear la tarjeta SIM o eSIM y mantener abierta la cuenta de Google o Apple vinculada. La utilidad práctica de esta clave internacional de identidad quedó demostrada en España tras la recuperación de 44 teléfonos, donde la policía señaló que varias denuncias estaban a la espera de completarse precisamente con ese identificador para relacionar los terminales con sus propietarios.