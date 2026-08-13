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¡Confirmado! 'Una noche de salsa 15' anuncia segunda fecha en el Estadio San Marcos tras rotundo éxito

¡A pedido del público! 'Una noche de salsa 15' anuncia segunda fecha en el Estadio San Marcos y suma a Víctor Manuelle a su cartelera. Conoce las fechas, precios y cómo comprar tus entradas con descuento.

'Una noche de salsa 15' ofrecerá un gran concierto el 2 y 3 de abril. Foto: composición LR/Gemini/difusión
'Una noche de salsa 15' ofrecerá un gran concierto el 2 y 3 de abril. Foto: composición LR/Gemini/difusión
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El éxito de 'Una noche de salsa 15' continúa y, ante la gran acogida del público, la organización confirmó una segunda fecha en el Estadio San Marcos. El esperado festival salsero se realizará ahora el viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027, con una cartelera internacional renovada que suma a una de las grandes figuras del género: Víctor Manuelle.

El festival, que inicialmente tenía como fecha estelar el sábado 27 de marzo de 2027, modificó su programación para atender el pedido de los asistentes que desean disfrutar de Semana Santa junto a sus familias. De esta manera, el evento tendrá dos jornadas consecutivas de salsa.

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¿Cuándo y dónde comprar entradas para Una Noche de Salsa 15?

Las entradas para 'Una noche de salsa 15' ya se encuentran disponibles para las dos fechas anunciadas: viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027. La compra se realiza a través de Teleticket, plataforma donde los seguidores podrán elegir las zonas disponibles dentro del Estadio San Marcos.

Además, los precios de las entradas parten desde S/30, dependiendo de la zona seleccionada. Debido a la gran acogida registrada para esta edición, se recomienda a los asistentes separar sus entradas con anticipación para asegurar su lugar en una de las dos fechas del festival.

'Una noche de salsa 15'

Precios para la segunda fecha de 'Una noche de salsa 15'. Foto: Teleticket

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Cartelera para 'Una noche de salsa 15'

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de Víctor Manuelle, conocido como el 'Sonero de la Juventud', quien llegará al Estadio San Marcos para interpretar sus grandes éxitos y sumarse a una cartelera que reúne a reconocidas figuras de la salsa internacional.

El cantante puertorriqueño compartirá escenario con El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Adolescentes y Puerto Rican Power, agrupación que tendrá su esperado debut en el festival. Con esta selección de artistas, 'Una noche de salsa 15' busca consolidarse como uno de los espectáculos salseros más importantes del 2027.

La organización también anunció que esta edición contará con un show completamente renovado. A diferencia de anteriores entregas, las agrupaciones internacionales ofrecerán presentaciones completas, lo que permitirá que cada artista tenga mayor tiempo sobre el escenario para interpretar sus principales éxitos y brindar una experiencia de mayor duración al público.

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