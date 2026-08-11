New York no solo está en EE. UU., también existe en este país de América Latina: el peculiar lugar que lleva el nombre de la famosa ciudad

Un curioso lugar en Perú comparte nombre con la famosa ciudad estadounidense: New York. | Foto: Composición LR | Magnific

Un curioso lugar en Perú comparte nombre con la famosa ciudad estadounidense: New York. | Foto: Composición LR | Magnific

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Existe un peculiar lugar en América Latina que comparte nombre con una de las ciudades más famosas de Estados Unidos. Se trata de New York, una denominación que durante décadas ha llamado la atención de quienes pasan por esta zona.

Aunque su nombre puede generar confusión, este sitio no se encuentra en territorio estadounidense. Su origen está relacionado con una calle transitada y con la manera en que los vecinos comenzaron a identificar este punto de referencia hace más de 60 años.

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¿En qué país de América Latina se encuentra Nueva York?

El curioso lugar se encuentra en Perú, específicamente en el distrito de Chorrillos. Allí existe un paradero de buses que lleva esta denominación y que es utilizado como referencia por pasajeros, conductores y residentes.

El nombre resulta llamativo porque recuerda inmediatamente a la conocida ciudad estadounidense. Sin embargo, este rincón peruano tiene una historia propia y su denominación está vinculada directamente con una vía ubicada en sus alrededores.

Actualmente, la parada aparece identificada como Nueva York en mapas y servicios de transporte de Chorrillos. La zona también cuenta con diversas rutas de autobús que circulan por sus alrededores, lo que mantiene vigente este curioso punto de referencia dentro del distrito.

¿Por qué el paradero de Chorrillos se llama New York?

El paradero recibe este nombre por su cercanía con el jirón Nueva York y con la avenida Huaylas, una calle ubicada en el distrito. Según explicó un vecino en un reportaje televisivo, la denominación comenzó a utilizarse precisamente por la ubicación de este punto respecto a dicha vía.