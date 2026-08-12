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Alianza Lima - UTC: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Clausura de la Liga 1

El equipo de Pablo Guede, que viene de empatar contra Sport Boys y perder la punta del Clausura, buscará recuperarse en Matute ante un cuadro que pelea la baja.

Alianza Lima se encuentra invicto en el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Alianza Lima/UTC
Alianza Lima se encuentra invicto en el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Alianza Lima/UTC
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Alianza Lima no quiere dejar escapar otra ocasión para alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. Luego del amargo empate frente a Sport Boys, el entrenador Pablo Guede reconoció que deben mejorar con miras a lo que será el duelo contra UTC de Cajamarca en el Alejandro Villanueva.

A pesar de ser favoritos, los blanquiazules no la tendrán nada fácil, pues tendrán que imponerse ante una escuadra que necesita sumar con urgencia para escapar de la zona de descenso.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs UTC por la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima y UTC de Cajamarca, correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura, se jugará el sábado 15 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs UTC?

En territorio peruano, el cotejo que reunirá a blanquiazules y cajamarquinos se podrá seguir a partir de las 7.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs UTC?

La transmisión del Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Movistar TV, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

PUEDES VER: Paolo Guerrero responde a los que no quieren verlo jugar en Alianza Lima: "Saquemos a esta gente que no aporta nada"

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¿Dónde ver Alianza Lima - UTC online?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Alianza Lima - UTC: últimos partidos

Así terminaron los cinco últimos cruces entre Alianza Lima y UTC por el fútbol peruano. Los íntimos no registran ninguna derrota.

  • UTC 0-1 Alianza Lima | 28.02.26
  • Alianza Lima 3-0 UTC | 23.11.25
  • UTC 0-0 Alianza Lima | 12.07.25
  • UTC 0-1 Alianza Lima | 18.10.24
  • Alianza Lima 1-0 UTC | 3.05.23.
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