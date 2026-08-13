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Silvia Cornejo preocupa al ser captada en clínica durante su embarazo tras ruptura con Jean Paul Gabuteau: “Tengo que cuidar mi salud”

Exreina de belleza Silvia Cornejo anunció el fin de su matrimonio con el empresario Jean Paul Gabuteau, tras 11 años juntos, luego de una nueva infidelidad y mientras espera un bebé de él.

Silvia Cornejo tiene dos hijos con Jean Paul Gabuteau. Foto: Composición LR/Instagram.
Silvia Cornejo tiene dos hijos con Jean Paul Gabuteau. Foto: Composición LR/Instagram.
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Silvia Cornejo fue captada asistiendo a una clínica tras anunciar que está embarazada y confirmar el fin de su relación con Jean Paul Gabuteau, con quien estuvo durante 11 años. La exmodelo decidió separarse del empresario luego de que él fuera ampayado besándose con la madre de su hijo.

En las imágenes, emitidas por el portal Instarándula, se observa a la exconductora de televisión completamente sola mientras espera su turno para realizarse sus chequeos prenatales. El podcast 'Q' Bochinche se comunicó con la exreina de belleza, quien afirmó que está llevando su embarazo en soledad tras separarse de su esposo. "Tengo que cuidar mi salud", expresó.

PUEDES VER: Silvia Cornejo pone fin a 11 años de relación con Jean Paul Gabuteau tras polémico ampay de su esposo: “Estoy embarazada”

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Silvia Cornejo habla tras ser captada en clínica durante su embarazo

Silvia Cornejo, de 39 años, aclaró que afrontará su embarazo en soledad tras poner fin a su relación con su esposo Jean Paul Gabuteau, quien volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de ser grabado nuevamente con Analía Jiménez, la madre de su hijo, en plena vía pública.

"Estoy totalmente sola y lo dejé bien claro el día lunes, no quiero saber nada, no quiero tocar más el tema, no quiero hablar, dejé en claro y fui bien tajante, mi decisión no va a cambiar, estoy buscando mi tranquilidad", señaló Cornejo, descartando así una reconciliación con el empresario.

PUEDES VER: Jean Paul Gabuteau tiene encuentro con Silvia Cornejo solo horas después de verse a escondidas con su expareja Analía Jiménez: "Hemos estado ..."

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Silvia Cornejo busca priorizar la salud de su bebé

Silvia Cornejo también anunció que, de ahora en adelante, su principal objetivo será cuidar su salud y la de su bebé, pues se encuentra embarazada de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con su todavía esposo, Jean Paul Gabuteau.

"No quiero tocar nada del tema, ya lo hablé en su momento y no quiero hablar más porque tengo que cuidar muchísimo mi salud, quiero estar lo más tranquila posible, desconectarme del tema", precisó la exconductora de América Televisión.

Además, dejó entrever que, después de dar a luz, podría revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre el padre de su hijo. "Estoy muy tranquila, quiero permanecer así, tengo que cuidarme ahorita, tengo que estar tranquila, enfocada en mis dos hijos. Después de que dé a luz podemos conversar con más tranquilidad", finalizó.

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