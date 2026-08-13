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¿Quién es Eric García Vilca y cómo logró que joven actriz aceptara un supuesto casting privado en su departamento?

El extrabajador de Michelle Alexander fue separado de Del Barrio Producciones tras ser denunciado por una joven actriz que aceptó realizar un supuesto casting privado. ¿Quién es y cómo logró ganarse su confianza antes del cuestionado encuentro?

Eric García Vilca fue denunciado por una actriz tras exponer casting privado. Foto: composición LR/ATV/Latina
Eric García Vilca fue denunciado por una actriz tras exponer casting privado. Foto: composición LR/ATV/Latina
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Erick García Vilca pasó de estar vinculado a Del Barrio Producciones y participar en producciones televisivas a quedar en el centro de la polémica tras la denuncia de una joven actriz. Patricia Villarreal, quien busca abrirse camino en la actuación, aceptó realizar un supuesto casting privado en su departamento luego de haberlo conocido previamente en las grabaciones de 'Señora del destino' y mantener contacto con él a través de Instagram.

Pero, ¿quién es Erick García Vilca y cómo consiguió que la joven confiara en él y aceptara realizar la prueba en su propia vivienda? 'Magaly TV, la firme'difundió la denuncia de la joven y las imágenes de las cámaras de seguridad del departamento, donde quedó registrado parte del encuentro. Tras hacerse público el caso, el extrabajador de Del Barrio Producciones fue retirado de la productora de Michelle Alexander.

PUEDES VER: Extrabajador de Del Barrrio Producciones increpa a actriz tras notar que era grabado durante casting privado

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¿Quién es Erick García Vilca y cómo conoció a Patricia Villarreal?

Erick García Vilca se presentaba en Instagram como director de Del Barrio Producciones, productora de Michelle Alexander responsable de diversas novelas emitidas por América TV. Además de su trabajo detrás de cámaras, el extrabajador también tuvo participación como actor en diferentes producciones realizadas por la productora.

Su vínculo con Patricia Villarreal comenzó durante las grabaciones de 'Señora del destino'. La joven había participado como extra y García Vilca fue su director. Después de coincidir en dicha producción, ambos comenzaron a seguirse en Instagram. Posteriormente, él le pidió su número telefónico y mantuvieron conversaciones durante varios días.

De acuerdo con el relato de Patricia, después de ese intercambio acordaron realizar un casting en su departamento. La joven había llevado además un taller de Del Barrio Producciones con la intención de prepararse para ingresar al mundo de la actuación, por lo que la propuesta de una prueba parecía representar una oportunidad para continuar acercándose a ese objetivo.

Eric García Vilca

Eric García Vilca. Foto: Latina/ATV

PUEDES VER: Extrabajador de Michelle Alexander tiene indignante respuesta sobre denuncia de actriz por polémico casting: "Aceptó y no pasó nada más"

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¿Qué ocurrió durante el supuesto casting privado?

En las imágenes difundidas por el programa se escucha a García Vilca comentarle a Patricia “Te veo potencial” mientras ella posa en bikini. La joven, aparentemente enfocada en la posibilidad de obtener una oportunidad laboral, le responde: “Me avisas pues (para un casting), no seas malo”.

Posteriormente, según el material presentado por 'Magaly TV, la firme', el extrabajador le habría planteado grabar determinadas escenas con él. “Es el video que quería grabar contigo para saber cuánto me das”, se le escucha decir, mientras explica lo que pretendía registrar. La joven, según su testimonio, se negó a realizar esas escenas.

La joven aseguró que en ese momento comenzó a notar que las intenciones de García Vilca no correspondían con lo que esperaba de un casting. Por ello, intentó que el extrabajador abandonara su departamento. “Busqué todas las maneras posibles para que se vaya de mi casa. Yo no sabía cómo reaccionar. Ya era como si fuera que me va a hacer algo”, relató.

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