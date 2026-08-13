Trágico accidente: joven influencer muere junto a su madre y su abuela tras caída de helicóptero

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La repentina muerte de Sofía Murillo, joven influencer colombiana de 17 años, ha conmocionado a sus seguidores y al público en general. La joven viajaba junto a su madre, Wendy Manrique, y su abuela, Rocío Cubillos, en un recorrido turístico en helicóptero por Río de Janeiro. Ninguna de las tres sobrevivió al impacto. El piloto, Alessandro Rocha, también perdió la vida.

El viaje formaba parte de unas vacaciones familiares que buscaban mostrar a la personalidad de TikTok uno de los destinos que siempre había soñado visitar. La tragedia ocurrió el 8 de agosto, cuando la aeronave se precipitó en la selva de Tijuca, cerca del mirador Vista Chinesa. El accidente provocó un incendio que complicó las labores de rescate.

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El accidente de Sofía Murillo, influencer colombiana, que enluta a las redes

De acuerdo con los medios locales, el helicóptero que transportaba a Sofía Murillo y a su familia fue operado por la empresa Voo Rio Panorâmico y despegó en la mañana del sábado 8 de agosto con las tres pasajeras y el piloto a bordo. Minutos después, sin embargo, se desplomó en una zona boscosa.

Los equipos de emergencia confirmaron que no hubo sobrevivientes. Según la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, la aeronave tenía certificados vigentes y estaba autorizada para vuelos turísticos.

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¿Quién era Sofía Murillo?

Sofía Murillo era reconocida en Instagram y TikTok, donde acumulaba más de 250.000 seguidores. Sus contenidos se enfocaban en maquillaje, cuidado de la piel y mensajes de autoestima. Su padre, Diego Murillo, declaró: “Ella quería que sus seguidores se sintieran únicos”. Wendy Manrique, de 37 años, y Rocío Cubillos, de 59, acompañaban a Sofía en sus vacaciones. El piloto, Alessandro Rocha, contaba con experiencia en vuelos panorámicos.

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil recuperó una cámara instalada en la cabina que podría aportar información clave. Aunque un testigo mencionó que se trató de un aterrizaje forzoso, las autoridades aún no han confirmado esta versión. La empresa operadora aseguró que el mantenimiento estaba al día y que el piloto tenía licencia vigente. La investigación continúa para determinar las causas exactas del siniestro.