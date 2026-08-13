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Patricia Villarreal, una joven ingeniera industrial que busca cumplir su sueño de convertirse en actriz, relató haber vivido un incómodo momento durante un presunto casting privado con Eric García Vilca, extrabajador de Del Barrio Producciones. Según su testimonio, difundido por 'Magaly TV, la firme', el encuentro ocurrió en su departamento y, tras negarse a seguir algunas de las indicaciones que recibió durante la sesión, el hombre se percató de que una cámara de seguridad registraba lo que sucedía.

El programa de espectáculos también mostró imágenes de las cámaras de seguridad del departamento, en las que se observa a García Vilca junto a la joven durante el encuentro. Villarreal contó que durante la sesión le pidió posar con diferentes prendas, entre ellas un bikini, y realizar determinadas escenas que le generaron incomodidad. "Busqué todas las maneras posibles para que se vaya de mi casa. Yo no sabía cómo reaccionar. Ya era como si fuera que me va a hacer algo", relató.

Extrabajador de Michelle Alexander encara a actriz que lo grababa

La situación tomó un giro incómodo cuando Eric García Vilca, según el testimonio de Patricia Villarreal, le planteó realizar escenas que consideró cuestionables. La joven señaló que en ese momento comenzó a percatarse de que algo no estaba bien y decidió no seguir las indicaciones. "Para ese momento yo ya me estaba dando cuenta que había algo raro. Me dice que tenemos que hacer una escena, que lo tengo que seducir, que me desenvuelva, que ya veía que algo no iba bien", relató.

La joven aseguró que se negó a realizar dichas escenas y posteriormente buscó la forma de conseguir que el extrabajador abandonara su departamento. En medio de la situación, se dirigió al baño y, al regresar, se percató de que en la sala había una cámara de seguridad. Según la actriz, él comenzó a preguntarle quién tenía acceso a las imágenes registradas. La joven respondió que se trataba de una empresa de seguridad.

Ante ello, el exintegrante de Del Barrio Producciones habría cuestionado por qué no le informó previamente sobre la existencia de la cámara. "Es que yo le digo de que no podía hacer eso en mi casa, que estoy en un departamento y me dice: "Me hubieras dicho antes para ir a otro lado que para alquilar un lugar, un Airbnb"", relató Patricia Villarreal.

¿Cómo se conocieron Patricia Villarreal y Eric García Vilca?

Patricia Villarreal explicó que conoció a Eric García Vilca durante las grabaciones de la novela 'Señora del destino', producción en la que ella participó como extra y él se desempeñó como director. Después de coincidir en el set, ambos comenzaron a seguirse en Instagram y posteriormente él le pidió su número telefónico para acordar un presunto casting para una nueva producción. Tras varios días de conversación, acordaron realizar un casting en el departamento de la joven.

La ingeniera industrial aseguró que inicialmente no sospechó de las intenciones del productor, debido a la confianza que había generado durante sus conversaciones. "Es una persona muy amigable, como que te ve como amistad, por eso digo, me confié", manifestó en 'Magaly TV, la firme'.