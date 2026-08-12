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Mayra Couto le pedirá la mano a su novio colombiano Juan Camilo: "Es el amor de mi vida, me muero por él"

La actriz peruana Mayra Couto habló sin filtro sobre su pareja, el colombiano Juan Camilo, y los planes de vida que tienen juntos, incluyendo la pedida de mano que ella realizará.

La actriz Mayra Couto y su novio se conocieron en 2017, cuando estudiaban en Cuba.
La actriz Mayra Couto y su novio se conocieron en 2017, cuando estudiaban en Cuba. | Foto: composición LR/Instagram
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La actriz peruana Mayra Couto, recordada por su papel de Grace Gonzáles en 'Al fondo hay sitio', abrió su corazón sobre su vida personal en una reciente entrevista y reafirmó que será ella quien le pida matrimonio a su pareja, el colombiano Juan Camilo. Tras más de cinco años de relación, la intérprete reveló que ambos tienen trazado un proyecto de vida que incluye boda, hijos y un hogar con jardín, pero sin apresurarse en los tiempos.

La confesión se dio en el podcast 'A calzón quitao' —conducido por Milena Zárate, Grasse Becerra y Yuri Rodríguez— donde la intérprete habló sin filtros sobre sus planes con el realizador, a quien conoció cuando ambos estudiaban cine en Cuba en 2017.

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Mayra Couto comparte que le pedirá la mano a su novio

Durante la conversación, Mayra Couto se expresó de su novio con palabras que no dejaban lugar a dudas sobre sus fuertes sentimientos hacia él: "Considero que Juan Camilo es el amor de mi vida, me muero por él. Es guapísimo e inteligente, me cocina rico, siempre me hace reír y lo admiro mucho".

En esa línea, la exactriz de 'Al fondo hay sitio' expuso con claridad el proyecto de vida que comparte con el colombiano, un plan que contempla no solo la llegada de hijos, sino también la celebración de su boda, con la particularidad de que habrá dos pedidas de mano, siendo la primera iniciativa de ella. "Claro que queremos casarnos y me encantaría tener hijos. Vamos lento, a paso seguro. Nosotros queremos tener nuestra casa con jardín. Además, primero planeo ir a su casa para pedirle la mano y luego él lo hará aquí con la mía", admitió la actriz.

Aunque no es la primera vez que habla sobre su intención de tomar la iniciativa en pedir la mano a su pareja, Couto sorprendió en el podcast con sus declaraciones. Recordamos que en 2021, cuando anunció su relación con Juan Camilo, la intérprete compartió su deseo de ser ella quien dé el primer paso. "Me voy a casar. Él tiene un año más que yo, pero no se trata de él. Se trata de nuestro proyecto de vida juntos. Yo seré la que pida. Ojalá me acepte porque sería un poco ‘palta’. ¡Mentira! ¡Él ya sabe!", manifestó en sus redes sociales.

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