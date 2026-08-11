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Pamela López es ampayada besando a nuevo galán tras salida con Varo Vargas: ¿quién es y a qué se dedica?

Minutos después de encuentro con Varo Vargas y más, Pamela López se reunió con su supuesto nuevo galán, a quien no dudó en besar. La identidad del misterioso hombre ya ha sido confirmada.

Pamela López habría encontrado nuevamente el amor tras dos meses de su ruptura con Paul Michael.
Pamela López habría encontrado nuevamente el amor tras dos meses de su ruptura con Paul Michael. | Foto: composición LR/Instagram/Willax
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Pamela López fue ampayada besando a su nuevo galán, cuya identidad ya fue revelada. El registro se difundió poco después de que su compañera Pati Lorena expusiera en el podcast ‘Vale Todo’ la existencia de un supuesto interés amoroso en la vida de la influencer, lo que ahora parece confirmarse con las imágenes difundidas.

De acuerdo con ‘Amor y Fuego’, el beso entre la aún esposa de Christian Cueva y el empresario se produjo horas después de una salida que López compartió con el cantante Varo Vargas —con quien fue vinculada semanas atrás— y otras amistades.

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Captan a Pamela López besando a su nuevo galán

Las imágenes mostraron a Pamela López primero en un almuerzo con Varo Vargas, Macarena Gastaldo y otros amigos en común. Según el informe, la exparticipante de ‘La Granja VIP Perú’ lucía ansiosa y, posteriormente, salió del lugar para dirigirse hacia otra dirección. Poco después, el cantante también abandonó el recinto; sin embargo, López no se reunió con él, sino que subió a una camioneta donde la esperaba su supuesto nuevo saliente.

El programa detalló que la pareja permaneció en el vehículo durante un largo trayecto, realizando diversas paradas, hasta que se despidieron frente al departamento de López con un beso, pues él no ingresó a la propiedad.

Al ser abordada por la prensa sobre si estaba enamorada, Pamela optó por decir que se encontraba tranquila e ingresó rápidamente al edificio. Sin embargo, ‘Amor y Fuego’ logró identificar al hombre con el que estaría saliendo tras su mediática separación del cantante Paul Michael.

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¿Quién es Franco Portales, el supuesto nuevo saliente de Pamela López?

El programa reveló que el supuesto nuevo galán de Pamela López es Franco Portales Aliaga, un empresario de 38 años dedicado a la producción musical y que actualmente radicaría en Miami.

Según el espacio conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, Portales estaría trabajando en un proyecto con la agrupación Los Conquistadores de la Salsa. Por ese motivo, estuvo presente durante las grabaciones de la orquesta junto a López, quien incluso publicó una fotografía sonriente a su lado.

Pamela López había terminado su relación con Paul Michael hace apenas dos meses, tras su participación en ‘La Granja VIP Perú’. Luego surgieron rumores de un acercamiento con Varo Vargas, pero la personalidad de televisión descartó cualquier romance con el cantante. Sin embargo, el ampay con Portales confirmaría que su vida sentimental tomó un nuevo rumbo, aunque López prefiera no confirmar ni desmentir esa situación.

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