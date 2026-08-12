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Javiera Arnillas se burla del polémico libro de Francisco de Piérola tras ser mencionada por su encuentro: "La vida solita te da la razón"

Luego de la polémica que generó su encuentro en un bar de Barranco, la actriz Javiera Arnillas se pronunció sobre el fragmento del libro, en el que Francisco de Piérola recordó aquel episodio y una anécdota que protagonizó junto a Rafael López Aliaga.

Javiera Arnillas se pronuncia sobre el libro de Francisco de Piérola. Foto: composición LR/difusión
Javiera Arnillas se pronuncia sobre el libro de Francisco de Piérola. Foto: composición LR/difusión
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La actriz trans Javiera Arnillas reaccionó con ironía a la mención que Francisco de Piérola hizo sobre ella en su polémico libro 'Mi gallo es el chancho', en el que relata un encuentro que ambos tuvieron en un bar de Barranco. La modelo compartió un video en sus redes sociales y dejó un contundente mensaje tras volver a quedar en el centro de la controversia.

Me han pedido muchísimo que me pronuncie sobre el comentado libro en el que se me menciona y esto es lo único que tengo que decir, bebés. Cuando actúas acorde a tus principios y valores, la vida solita te da la razón”, escribió la actriz en su publicación que generó las reacciones de los internautas.

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¿Qué dijo Francisco de Piérola sobre Javiera Arnillas en su libro?

La polémica entre Javiera Arnillas y Francisco de Piérola se remonta a julio de 2025, cuando la actriz contó públicamente el encuentro que tuvo con el periodista en un bar de Barranco. En aquella oportunidad, afirmó que ambos se besaron, mientras que el conductor inicialmente negó que el episodio hubiera ocurrido y se refirió a la actriz como "hombre".

Posteriormente, ante las evidencias, el periodista reconoció que era él quien aparecía en las imágenes, aunque aseguró que todo se trató de una trampa que le habría tendido la modelo. Tiempo después, el episodio volvió a generar atención debido a la publicación de 'Mi gallo es el chancho', libro del escritor en el que aborda la figura de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima.

En una parte de la publicación, el periodista recuerda el encuentro con la modelo y cuenta que el popular 'Porky' hacía bromas sobre lo sucedido. "A Rafita le causaba mucha risa el encuentro que tuve con Javiera. Él le decía ‘La Therian’. Yo insistía que no le diga así, que había que tener cuidado al hablar, pero a él parecía no importarle", se lee en el fragmento compartido por la actriz.

Además, el libro recoge una anécdota relacionada con una reunión de negocios. Según el relato, el líder de Renovación Popular habría realizado una broma sobre Javiera Arnillas y posteriormente le mostró una imagen creada con inteligencia artificial. "En la foto estaba yo vestido de Paw Patrol y Javiera atrás mío con un látigo de estilo 7 lenguas. ‘Así estuviste’, me dijo Rafita entre risas", se lee en la publicación.

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Javiera Arnillas reacciona entre risas a las menciones del libro

Tras conocer el contenido del libro y las declaraciones de Rafael López Aliaga, la modelo decidió pronunciarse en sus redes sociales. La actriz aseguró que había recibido numerosos pedidos de sus seguidores para que comentara la polémica, pero optó por responder con un mensaje y soltó varias carcajadas mientras de fondo sonaba la música de 'Reina Pachas', personaje de 'Al fondo hay sitio'.

En el video que acompañó su publicación aparece el exalcalde de Lima hablando sobre el encuentro que Francisco de Piérola relata en su libro. "Le hice bromas con Barranco, con la zambita de Barranco", se escucha decir al líder de Renovación Popular. Asimismo, se incluyó un fragmento de una entrevista en la que el periodista Christian Hudtwalcker menciona que es correcto referirse a Javiera Arnillas en femenino.

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