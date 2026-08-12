HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Innovación en Perú: solo 49% de jóvenes lleva sus ideas a la práctica pese a su alto potencial

Un estudio de la UPC e Ipsos muestra una alta disposición de los jóvenes hacia el aprendizaje y el cambio, pero también una brecha para convertir ese conocimiento en acciones. La colaboración aparece como otro de los retos para desarrollar soluciones con impacto.

La colaboración, la formación y el acceso a espacios para desarrollar proyectos son claves para fortalecer el ecosistema innovador del país.
La colaboración, la formación y el acceso a espacios para desarrollar proyectos son claves para fortalecer el ecosistema innovador del país. | Composición LR/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

La innovación en el Perú no parece partir de una falta de ideas. Un estudio elaborado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) junto con Ipsos Perú encontró que existe una alta disposición entre los jóvenes y adultos conectados para aprender, adquirir nuevos conocimientos y plantear mejoras. El problema aparece en el siguiente paso: convertir esas ideas en acciones concretas.

Únete a nuestro canal de política y economía

El Índice de Innovación Ciudadana (IIC) fue elaborado a partir de una encuesta a 1.000 personas de entre 18 y 45 años de la población urbana conectada a nivel nacional. La investigación buscó medir cómo los ciudadanos entienden, practican y aplican la innovación en su vida cotidiana.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS EN ESSALUD Y MINSA: VÍCTOR ZAMORA Y UGARTE EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

Uno de sus principales resultados muestra que el 88% considera importante aprender cosas nuevas para su desarrollo personal, mientras que el 79% considera que puede mejorar las cosas en su trabajo o comunidad. Además, el 80% afirma haber aprendido algo nuevo por iniciativa propia durante el último año.

La disposición al aprendizaje, sin embargo, no se traduce necesariamente en una mayor capacidad de ejecución. Según el estudio, solo el 49% actúa frecuentemente para implementar una idea de mejora. Otro 34% señala que lo hace ocasionalmente y 14% reconoce que casi nunca lleva sus ideas a la práctica.

El resultado plantea una diferencia entre tener iniciativa para aprender o identificar problemas y contar con las condiciones necesarias para desarrollar una solución. Para Jorge Bossio, director de Innovación Educativa e Internacionalidad de la UPC-Laureate Perú, el desafío está en generar experiencias de aprendizaje vinculadas con problemas reales y proyectos aplicados.

"Los resultados muestran que el Perú no tiene un déficit de creatividad ni de ganas de aprender", sostuvo Bossio, quien consideró que la educación puede contribuir a reducir la distancia entre el conocimiento y su aplicación.

La colaboración todavía tiene espacio para crecer

La brecha no se limita a la ejecución individual. El estudio también identifica dificultades para trasladar la innovación hacia espacios colaborativos.

El 76% de los encuestados comparte con otras personas lo que aprende, mientras que el 70% afirma que propone mejoras en su trabajo o comunidad. No obstante, solo el 56% participa en proyectos colaborativos.

La diferencia adquiere relevancia cuando las ideas requieren más de una persona, conocimientos especializados o recursos para convertirse en una solución. En el ámbito comunitario, además, 33% de los encuestados afirma tener ideas que todavía no ha logrado implementar.

Para Bossio, la colaboración entre estudiantes, empresas, Estado, universidades y comunidades puede contribuir a que las iniciativas individuales encuentren espacios para desarrollarse.

Este punto también coincide con algunas de las debilidades que el Perú registra en mediciones internacionales. En el Índice Mundial de Innovación 2025 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el país ocupó el puesto 80 entre 139 economías. La posición resulta de indicadores que incluyen educación, investigación y desarrollo, infraestructura, actividad empresarial, generación de conocimiento y resultados tecnológicos.

El desempeño peruano presenta, además, una diferencia entre los recursos disponibles para innovar y los resultados obtenidos. En la medición de 2025, Perú ocupó el puesto 72 en insumos de innovación, pero el 91 en resultados de innovación, de acuerdo con la OMPI.

Perú mejora en capacidades, pero enfrenta dificultades para convertirlas en resultados

El Índice Mundial de Innovación permite observar que el reto de la ejecución no se limita al comportamiento de los ciudadanos. Perú registra una mejor posición relativa en capital humano e investigación, donde ocupa el puesto 42, mientras que presenta posiciones más bajas en sofisticación empresarial, resultados de conocimiento y tecnología.

Entre las principales debilidades identificadas por la OMPI aparece la colaboración entre universidades y empresas en investigación y desarrollo, indicador en el que Perú se ubica en el puesto 112. También figura en el puesto 93 en gasto bruto en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI.

Estos indicadores muestran que transformar una idea en una innovación no depende únicamente de la creatividad individual. También intervienen el acceso a financiamiento, la formación, la infraestructura, la vinculación entre instituciones y las posibilidades de probar y escalar una solución.

El propio estudio identifica tres niveles de madurez innovadora: emergentes, en desarrollo y consolidados. Los ciudadanos ubicados en el último grupo presentan una mayor integración entre aprendizaje, colaboración y aplicación de ideas. Asimismo, el estudio encuentra una mayor presencia de educación superior, empleo formal y emprendimiento entre quienes muestran mayor madurez innovadora.

La primera medición del IIC coloca así el foco no solo en cuántas ideas existen, sino en qué ocurre después de que aparecen. Para la universidad, las prioridades pasan por una educación más vinculada con experiencias y desafíos reales, el fortalecimiento de comunidades de innovación y la creación de espacios en los que ciudadanos, empresas, universidades y organizaciones puedan trabajar conjuntamente.

El desafío para el país, en ese sentido, no sería únicamente generar nuevas ideas, sino conseguir que más de ellas encuentren las condiciones para ser probadas, desarrolladas y aplicadas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Actriz Lin Shaye enamorada de Perú: Elise Rainier de 'La noche del demonio' visitó el Real Felipe, la Huaca Pucllana y más

Actriz Lin Shaye enamorada de Perú: Elise Rainier de 'La noche del demonio' visitó el Real Felipe, la Huaca Pucllana y más

LEER MÁS
La inusual respuesta de los científicos sobre los terremotos: ¿el fuerte movimiento en Colombia podría desencadenar otros en países de Sudamérica por estar en el mismo Cinturón de Fuego?

La inusual respuesta de los científicos sobre los terremotos: ¿el fuerte movimiento en Colombia podría desencadenar otros en países de Sudamérica por estar en el mismo Cinturón de Fuego?

LEER MÁS
Hombre de Perú vive desde hace 30 años junto a su rebaño de llamas en un oasis que creó con sus propias técnicas de cultivo en un territorio árido

Hombre de Perú vive desde hace 30 años junto a su rebaño de llamas en un oasis que creó con sus propias técnicas de cultivo en un territorio árido

LEER MÁS
Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Keiko Fujimori llevará al TC cuatro leyes de gasto que Fuerza Popular aprobó en el Congreso

Gobierno de Keiko Fujimori llevará al TC cuatro leyes de gasto que Fuerza Popular aprobó en el Congreso

LEER MÁS
Banco de la Nación inicia los pagos de agosto 2026: revisa qué día te corresponde cobrar tu sueldo o pensión

Banco de la Nación inicia los pagos de agosto 2026: revisa qué día te corresponde cobrar tu sueldo o pensión

LEER MÁS
Ositrán deja firmes sanciones por más de S/3.3 millones durante el segundo trimestre de 2026

Ositrán deja firmes sanciones por más de S/3.3 millones durante el segundo trimestre de 2026

LEER MÁS
Kurt Burneo: “Los congresistas buscaron congraciarse con sus electores aprobando gastos sin financiamiento”

Kurt Burneo: “Los congresistas buscaron congraciarse con sus electores aprobando gastos sin financiamiento”

LEER MÁS
Precio del dólar hoy en el Perú: revisa el tipo de cambio para este miércoles 12 de agosto

Precio del dólar hoy en el Perú: revisa el tipo de cambio para este miércoles 12 de agosto

LEER MÁS
Caja Piura: voto dirimente también se habría usado para ratificar a funcionarios investigados

Caja Piura: voto dirimente también se habría usado para ratificar a funcionarios investigados

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025