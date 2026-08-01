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Corazón Serrano inició su esperada gira por Estados Unidos luego del éxito de su concierto 'Acceso al Corazón 4' en Perú. Sin embargo, el arranque de las presentaciones estuvo marcado por un inesperado inconveniente que puso en aprietos a la agrupación. Edwin Guerrero, fundador y líder de la orquesta, reveló que todos los instrumentos de la banda fueron retenidos al llegar al país norteamericano, lo que los obligó a buscar una solución de emergencia horas antes de su primer show.

Durante una transmisión en redes sociales, el músico explicó que el grupo cumplió con todos los procedimientos para trasladar sus equipos desde Perú, pero al arribar a Estados Unidos les informaron que debían realizar un registro adicional. "Nos han retenido toditos los instrumentos, consolas, micrófonos, teclados y computadoras (...) se hizo un pago como multa o algo así y nos dijeron que vayamos al aeropuerto a recogerlo, pero cuando llegamos ya no estaba a cargo la parte de carga", contó.

¿Qué ocurrió con los instrumentos de Corazón Serrano en Estados Unidos?

Edwin Guerrero explicó que el problema surgió apenas la agrupación llegó a Estados Unidos para iniciar su gira internacional. Según relató, las autoridades retuvieron todos los equipos de trabajo que transportaban, entre ellos consolas, micrófonos, teclados, computadoras y los sistemas de monitoreo que utilizan las integrantes durante sus presentaciones.

"Nosotros siempre declaramos los instrumentos antes de salir de Perú, obviamente, como los instrumentos son peruanos, son cobrados con factura peruana. A la hora que tú sales a otro país tienes que ir a la aduana en el aeropuerto, lo declaras que vas a salir con esos instrumentos y vas a regresar con esos instrumentos, para que no haya algún tipo de contrabando ni nada, todo se hace legal", explicó el líder de Corazón Serrano.

Sin embargo, señaló que en esta oportunidad las autoridades estadounidenses les indicaron un procedimiento distinto al que habían enfrentado en giras anteriores. "El problema ha sido que acá en Estados Unidos por primera vez nos han dicho que tenemos que registrarlos", comentó el músico, quien reconoció que esta situación complicó la logística del espectáculo.

Edwin Guerrero contó cómo lograron sacar adelante el primer concierto

Ante la imposibilidad de recuperar sus equipos a tiempo, Corazón Serrano tuvo que reorganizar por completo la producción del espectáculo. Edwin Guerrero reveló que su equipo trabajó contrarreloj para conseguir nuevos instrumentos y configurar nuevamente todo el sistema técnico que requiere la agrupación para ofrecer sus presentaciones.

"Entonces a última hora hemos tenido, en correteos, que conseguir instrumentos, cargar los programas, instalar el software en las computadoras, comprar tarjetas de sonido. Ha sido un correteo. La verdad que si yo no traía mi equipo de trabajo con el que siempre ando, ya no levantábamos este show", manifestó.