La cantante Naldy Saldaña denunció al exdirector de La Bella Luz y primo de Óscar Custodio, César Sánchez, por presuntos tocamientos indebidos. | Foto: composición LR/América TV/Facebook

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Las cantantes de La Bella Luz fueron vistas ingresando a la Depincri de San Juan de Lurigancho tras la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el director musical César Sánchez Chavesta —primo del dueño, Óscar Custodio— por presuntos tocamientos indebidos.

El magazine 'América Hoy' reportó desde las afueras de la dependencia policial la llegada de las integrantes de la orquesta monsefuana, quienes, según el programa de América TV, habrían sido citadas para rendir declaración sobre el caso.

Cantantes de La Bella Luz llegan a Depincri para declarar tras denuncia de Naldy Saldaña

De acuerdo con la reportera Verónica Rondón, desde las 9.30 a. m. de este martes 11 de agosto comenzaron a llegar a la Depincri de San Juan de Lurigancho los respectivos abogados de César Sánchez Chavesta —quien continúa como no habido públicamente— y de Naldy Saldaña, así como las cantantes Anely Dávila, Ariana Gonzáles y Fernanda Urbina.

El programa destacó que estas serán las primeras declaraciones formales de las integrantes de La Bella Luz en torno a la denuncia de Saldaña. Sus versiones se incorporarán al informe que viene elaborando la Fiscalía, entidad que ya inició una investigación de oficio.

La reportera precisó que las cantantes llegaron acompañadas de sus madres y se mostraron asustadas ante la presencia de la prensa, pues no esperaban las cámaras. Asimismo, indicó que la progenitora de Ariana reafirmó que su hija desconocía el presunto abuso que habría sufrido Naldy por parte del exdirector musical.

El programa subrayó que esta será la ocasión en que las integrantes puedan demostrar con pruebas que, tal como afirmaron en la conferencia de prensa de La Bella Luz, desconocían el infierno que vivía su excompañera. No obstante, Saldaña y su pareja dejaron entrever lo contrario. Además, el abogado de la denunciante aseguró —según 'América Hoy'— que Naldy le confirmó que sus compañeros sí sabían de los abusos y que existirían chats que lo demostrarían.