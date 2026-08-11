Sandra Katiuska hace grave denuncia contra director musical de Papillón tras renunciar a la orquesta de cumbia

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Una nueva denuncia sacude el mundo de la cumbia. Tras el caso de Naldy Saldaña y La Bella Luz, la cantante Sandra Katiuska reveló el 11 de agosto que el director musical de la Orquesta Papillón la habría sometido a presuntos maltratos psicológicos, luego de que ella —según afirma— pusiera un alto a sus insinuaciones.

La intérprete de 26 años ya había anunciado el 8 de agosto su salida de la agrupación mediante un extenso comunicado en redes sociales. En ese mensaje agradeció al grupo por el apoyo recibido durante los cuatro años que permaneció como integrante y aclaró que su despedida se daba en buenos términos con la empresa. No obstante, subrayó que las acciones “abrumadoras e insostenibles por parte de cierto compañero” fueron el motivo de su decisión.

Sandra Katiuska hace denuncia contra director musical de Papillón

“Son cuatro años en los que he tenido que aguantar las diferencias que hacía cierta persona. Al inicio es alguna falta de respeto que parché en su momento. Al enterarse de que yo tenía una relación, comenzaron las humillaciones. Humillaciones dentro de la orquesta: ningunearme, malos tratos frente en frente de todos mis compañeros”, declaró Sandra Katiuska en un informe de ‘América Hoy’.

La cantante recordó un episodio en el que el acusado habría tenido un comportamiento cuestionable hacia ella. “En julio, que era una gira de Fiestas Patrias, como a las 9.00 p. m. me hizo una invitación si podría subir a su cuarto para hablar de mi desempeño. Yo le dije: ‘¿Para? ¿Qué pasó?’”.

Al ser consultada por la reportera del programa si se refería al director musical de Papillón, Katiuska evitó responder directamente, pero sus palabras confirmaron esa interpretación. “Entiendo que esta persona era el director musical de la orquesta, ¿no?”, preguntó la periodista. La artista contestó sin rodeos: “A buen entendedor, pocas palabras”.

Más adelante, Sandra afirmó que sí comunicó esta situación a los directivos de la agrupación y que, a su parecer, hubo acciones concretas contra el acusado, quien recibió un llamado de atención. Según su relato, esto provocó que las presuntas humillaciones cesaran en público, aunque continuaron de manera más sutil. “Lo comuniqué en su momento en la gestión y de ahí en la reunión se conversó sobre el tema de los tratos. Le llamaron la atención, sí. No puedo negar eso. Le pusieron incluso un memorándum y a raíz de eso la persona esta dejó de hacer estas humillaciones delante de todos. Pero no bastó la oportunidad en que no me daba temas, no era imparcial”, aseguró.

Finalmente, la artista explicó que decidió callar por necesidad de seguir trabajando y con la esperanza de que su situación en Papillón mejorara. Sin embargo, eso nunca ocurrió y optó por renunciar por su propio bienestar. “A veces uno calla porque es un trabajo. Yo soy la cabeza de mi familia. Dije: ‘Es mi trabajo, tengo que seguir chambeando. Creo que la situación va a cambiar, puede mejorar’. Pero me quedé años tras años y, en realidad, nunca cambió”, sentenció.