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Rodrigo González enfurece EN VIVO contra popular conductora de televisión que culpó a Naldy Saldaña por denuncia contra César Sánchez

¡Furioso! Rodrigo González perdió la paciencia en vivo al escuchar que una conocida presentadora de televisión cuestionó la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez. Según la conductora, la cumbiambera actuaba desde "su ego".

Rodrigo González respaldó a Naldy Saldaña tras polémicos comentarios de conductora de Univisión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Rodrigo González respaldó a Naldy Saldaña tras polémicos comentarios de conductora de Univisión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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El caso de Naldy Saldaña volvió a generar controversia luego de que una conductora de Univisión cuestionara públicamente la denuncia presentada por la excantante de La Bella Luz contra César Sánchez, exdirector musical, por presuntos tocamientos indebidos. Sus declaraciones provocaron una inmediata reacción en televisión.

La panelista planteó una interpretación personal sobre los motivos que, según ella, habrían llevado a la cumbiambera a denunciar lo ocurrido. Sus comentarios fueron cuestionados por uno de sus propios compañeros de programa y, posteriormente, por Rodrigo González, quien públicamente expresó su indignación y rechazo durante la emisión de 'Amor y fuego'.

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Las polémicas declaraciones de famosa conductora de televisión sobre denuncia de Naldy Saldaña

Durante el análisis del caso, la conductora de Univisión sostuvo que la denuncia de Naldy Saldaña estaría relacionada con una supuesta situación sentimental y una eventual intención de venganza. La panelista incluso vinculó el señalamiento de acoso con un escenario en el que una mujer no habría conseguido que un hombre terminara su relación familiar.

“Mi teoría es que esta muchacha está actuando desde su ego y desde una venganza porque muchas mujeres, cuando son amantes y no logran que se separen, que dejen a su familia, entonces es acoso”, manifestó la presentadora al referirse a la excantante de La Bella Luz.

Estas afirmaciones generaron una respuesta inmediata dentro del mismo panel, donde uno de sus compañeros rechazó que una posible relación previa pudiera utilizarse para justificar un contacto físico no consentido.

“Un no es un no”, afirmó el panelista, quien remarcó que, independientemente de si Naldy Saldaña había mantenido algún vínculo sentimental con César Sánchez o con integrantes de la agrupación, una negativa debía ser respetada. En ese sentido, calificó el hecho denunciado como acoso y consideró que no correspondía buscar justificaciones.

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Rodrigo González critica a conductora de Univisión

Las declaraciones tampoco pasaron inadvertidas para Rodrigo González, quien reaccionó visiblemente indignado al conocer lo ocurrido en el programa de Univisión. El popular ‘Peluchín’ cuestionó la postura de la panelista y destacó la intervención de su compañero.

“¿Quién es esa? Lamentable. Qué vergüenza”, expresó frente a cámaras. El conductor de 'Amor y fuego' consideró desafortunada la intervención de la presentadora y criticó duramente la forma en que abordó la denuncia de Naldy Saldaña.

“Es lamentable el papel patético que ha hecho en ese panel”, añadió, para también resaltar la posición adoptada por el otro integrante del panel, quien sostuvo que una relación previa, un supuesto vínculo sentimental o cualquier otra circunstancia no elimina la necesidad de respetar el consentimiento.

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