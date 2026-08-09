La revelación se dio en el podcast que Pamela López y Pati Lorena lanzaron tras 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/Panamericana TV

La revelación se dio en el podcast que Pamela López y Pati Lorena lanzaron tras 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/Panamericana TV

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¡Pati Lorena puso en aprietos a Pamela López! En plena transmisión en vivo de su podcast, la exproductora de Gisela Valcárcel no dudó en revelar un supuesto romance que la influencer estaría viviendo tras su separación definitiva de Paul Michael.

Según la recordada integrante de ‘Las Víboras’, no se trataría del modelo y cantante Varo Vargas —con quien la popular ‘KittyPam’ había sido vinculada en las últimas semanas—, sino de un joven empresario cuya identidad despertó inmediata curiosidad entre los seguidores. La escena ocurrió durante una reciente emisión de ‘Vale Todo’, el podcast que ambas lanzaron en el canal de YouTube de Panamericana Televisión tras el final de ‘La Granja VIP Perú’.

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Pati Lorena expone en vivo supuesto romance de Pamela López

Aunque nunca congeniaron en el reality de convivencia, las figuras de la farándula sorprendieron al unirse en este nuevo proyecto de streaming que ya acumula más de una revelación explosiva. La última fue protagonizada por Lorena, quien en pleno en vivo exclamó: “Atención, ‘KittyPams’. Atención, ‘Reales’. ¡La mamá ‘KittyPam’ encontró el amor!”.

En esa línea, la exproductora de la ‘Señito’ aseguró que el nuevo galán de su compañera no sería Varo Vargas, sino un hombre vinculado al mundo de los negocios. “Hijitas, pero no es Varo, mis amores; es un empresario guapo, joven. Sí, hijas. ¿Sí o no, señora?”, lanzó, dirigiéndose directamente a la aún esposa de Christian Cueva.

López, quien mantuvo la sonrisa mientras escuchaba la revelación, optó por el misterio al responder: “No sé de qué me está hablando, señora”. Sin embargo, no esperaba que Lorena añadiera que en una transmisión junto a Giancarlo Cossio había visto al supuesto galán manejando el auto donde ambos se encontraban.

La empresaria intentó restarle importancia afirmando que se trataba de un amigo y buscó cambiar de tema, pero su compañera insistió en que su actitud la delataba. “Mira cómo se pone frondosa. ¿Le gusta?”, preguntó Pati con picardía. Fue entonces cuando ‘KittyPam’, con timidez, terminó confesando: “Sí, sí me gusta”.