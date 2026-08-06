José Peláez sorprende al admitir el fracaso de 'Me caigo de risa' y lanza potente mensaje: "No funcionó"

'Me caigo de risa' se estrenó el 1 de junio de 2026 en Latina Televisión bajo la conducción de José Peláez. | Foto: composición LR/Instagram/Latina

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El conductor José Peláez decidió romper su silencio sobre el fracaso de 'Me caigo de risa' en Latina Televisión. Su declaración llamó la atención porque, lejos de evadir el tema, reconoció abiertamente que el formato no logró consolidarse en la televisión peruana, pese a que en países como México la adaptación de la franquicia francesa de comedia e improvisación, 'Anything Goes', fue un rotundo triunfo.

El presentador, conocido también por espacios como 'El gran chef famosos', aprovechó su plataforma para transmitir un mensaje sobre lo que significa el éxito en la vida profesional. Sus palabras se alejaron de la lógica del rating y se enfocaron en el valor humano de los proyectos, incluso cuando los resultados no acompañan.

Conductor José Peláez rompe su silencio sobre el fracaso de 'Me caigo de risa'

José Peláez inició su mensaje con una afirmación directa y sin filtros: "‘Me caigo de risa’ no funcionó en la televisión peruana. A estas alturas eso no es ninguna novedad, pero ha sido una de las mejores experiencias de mi vida profesional." Con esta frase, Peláez dejó claro que, aunque el programa no alcanzó los números esperados, la vivencia personal y laboral que le dejó fue invaluable.

En esa línea, citó a un recordado político para explicar cómo entendió el concepto de éxito en medio de la adversidad: "Winston Churchill dijo que el éxito es mantenerse animado durante los varios fracasos. Nunca lo entendí tan bien como ahora."

El conductor resaltó que cada rodaje fue motivo de felicidad, pese a que los resultados no acompañaron, y destacó tanto la presencia de la producción como de los destacados participantes, entre quienes figuraron Renzo Schuller, César Ritter, Lita Pezo, Rodrigo Sánchez Patiño, Manuel Gold, Angie Arizaga, Emilram Cossío y Paloma Fiuza. "El equipo era impecable, los compañeros de lujo. Cada grabación fue una alegría y, sin embargo, los números no nos acompañaron", agregó.

Más adelante, José Peláez reflexionó sobre la manera en que se mide el éxito en televisión: "Eso me enseñó algo que no esperaba: que el éxito de una experiencia no siempre lo mide el rating."

Añadió que, desde su perspectiva, las personas viven pendientes de cifras y opiniones externas, pero estas no siempre reflejan lo que ocurre dentro de un proyecto. "Un programa puede no funcionar, pero también puede aún así regalarte algunos de los mejores meses de tu vida profesional no a pesar del resultado, sino exactamente porque el camino valió la pena igual", explicó.

Finalmente, el conductor destacó la importancia de las personas que lo acompañaron en el proceso, subrayando que el verdadero aprendizaje de 'Me caigo de risa' no estuvo en los números, sino en la calidad humana de quienes compartieron el proyecto. "Y aprendí que cuando el escenario se pone inclinado, lo único que realmente importa es quiénes están a tu lado. Y eso no tiene rating, pero vale todo", sentenció.

Sus palabras generaron un fuerte impacto en redes sociales, donde figuras de la farándula nacional como Ethel Pozo, Hugo García, Susana Umbert, Ana Carina Copello y Mathías Brivio le dejaron comentarios cargados de afecto. Por otro lado, seguidores del presentador destacaron su valentía al hablar abiertamente sobre el bajo rating de 'Me caigo de risa' y no faltó quien teorizó que, posiblemente, el programa tenía un humor demasiado sano para el público masivo de la televisión peruana.