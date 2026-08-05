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¿Quién fue Víctor Angobaldo, empresario y expareja de Shirley Cherres que murió tras accidente de tránsito en Cañete?

El empresario Víctor Angobaldo saltó a la fama en el programa de Magaly Medina tras ampay con Shirley Cherres. En los últimos años antes de su trágica muerte, batalló contra una delicada enfermedad.

Víctor Angobaldo y Shirley Cherres fueron pareja en 2009.
Víctor Angobaldo y Shirley Cherres fueron pareja en 2009. | Foto: composición LR/ATV
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La trágica muerte de Víctor Angobaldo ha traído al recuerdo la presencia de un personaje que, con carisma y polémicas, se convirtió en figura de la farándula nacional. Su partida en un accidente de tránsito en Cañete no solo cerró una etapa marcada por el espectáculo, sino que también reavivó preguntas sobre su trayectoria, sus enfrentamientos y el romance que lo vinculó a Shirley Cherres.

El miércoles 5 de agosto de 2026, el empresario de 63 años perdió la vida tras el despiste del auto en el que viajaba junto a otras personas, a la altura del kilómetro 128 de la Panamericana Sur, en Cerro Azul, Cañete. Fue trasladado al Hospital Regional Rezola, pero llegó sin signos vitales. La actriz Patricia Alquinta confirmó la noticia en el programa ‘Eso Háblalo’, señalando que “la farándula está de luto”.

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¿Quién fue Víctor Angobaldo, expareja de Shirley Cherres que falleció tras accidente?

Víctor Angobaldo se hizo conocido en 2009 tras un ampay con Shirley Cherres difundido por ‘Magaly TV’. Ese episodio lo convirtió en personaje recurrente del programa y marcó el inicio de su exposición mediática. Allí fue bautizado como ‘El Chocolatito’ y, según Magaly Medina, fue Ney Guerrero quien lo descubrió en un penal, donde lo conoció llevando comida a los internos.

Su paso por la televisión estuvo marcado por momentos mediáticos. Protagonizó una propuesta de matrimonio en vivo a la exporrista del Sport Boys y enfrentamientos. Entre ellos, la discusión con Efraín Aguilar en la puerta del teatro Canout, cuando el productor le negó el ingreso por encontrarse en estado etílico, y el cruce con Melcochita en un programa en vivo, donde el humorista no dudó en hacerle bromas.

Víctor Angobaldo y Shirley Cherres fueron pareja en 2009. Foto: ATV

Víctor Angobaldo y Shirley Cherres fueron pareja en 2009. Foto: ATV

Más allá de la pantalla, Angobaldo se presentó como empresario y promotor de espectáculos. Fue dueño de una discoteca, trabajó en relaciones públicas de una fábrica de yogur e incursionó en la organización de eventos, lo que le permitió mantenerse activo en distintos espacios vinculados al entretenimiento.

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La historia de Víctor Angobaldo y Shirley Cherres

El romance con Shirley Cherres fue breve, pero mediático. Ella aseguró que duró apenas 21 días y que fue “armado” para televisión, mientras que Magaly sostuvo que fue real.

En 2023, Angobaldo reapareció en el programa de la ‘Urraca’ para hablar de su delicado estado de salud. Reconoció que sus riñones habían dejado de funcionar y pidió apoyo para conseguir un trasplante.

Víctor Angobaldo reapareció en TV en 2023 y reveló su delicado estado de salud

Víctor Angobaldo reapareció en TV en 2023 y reveló su delicado estado de salud. Foto: Facebook

Poco después, ambos se reencontraron en el Hospital Alberto Leonardo Barton, donde Víctor estaba internado por insuficiencia renal. Cherres recordó entonces que lo conocía desde los 17 años, cuando él era su supervisor en locales de promoción, y destacó que mantenían una amistad de larga data a pesar de que el romance que intentaron tener no funcionó.

Víctor Angobaldo reapareció en TV en 2023 para hablar sobre su salud y se reencontró con Shirley Cherres

Víctor Angobaldo reapareció en TV en 2023 para hablar sobre su salud y se reencontró con Shirley Cherres. Foto: Facebook

En 2026, la familia del empresario volvió a solicitar donaciones de sangre y ayuda médica. Posteriormente, el 5 de agosto, Víctor Angobaldo perdió la vida en el trágico accidente automovilístico en Cañete.

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