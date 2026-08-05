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La denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, continúa generando repercusiones. Luego de que la cantante de 26 años expusiera en televisión los presuntos tocamientos indebidos que sufrió durante un ensayo de la agrupación, la indignación de los usuarios no solo se dirigió hacia el denunciado, sino también hacia integrantes del entorno de la orquesta, entre ellos Óscar Junior, hijo del propietario de la agrupación.

Las publicaciones del popular 'Senderito' en Instagram fueron invadidas por comentarios de usuarios que cuestionaron su actitud frente al caso y lo señalaron de presuntamente haber encubierto o guardado silencio ante la denuncia de su excompañera. Entre los mensajes más duros se leen calificativos como "Apañador", "Cómplice" y cuestionamientos por no haber protegido a las integrantes de la agrupación.

Óscar Junior recibe fuertes comentarios. Foto: Instagram

Usuarios cuestionan el silencio de Óscar Junior tras la denuncia de Naldy Saldaña

Luego de la emisión del testimonio de Naldy Saldaña en 'Magaly TV, la firme', donde mostró imágenes que registró de manera oculta y relató el presunto episodio de tocamientos indebidos, miles de usuarios expresaron su respaldo a la cantante. Sin embargo, parte de esa indignación también se trasladó hacia los integrantes de La Bella Luz y, especialmente, hacia Óscar Junior.

Algunos usuarios lo acusaron de respaldar al denunciado por tratarse de un familiar y consideraron que debió actuar para proteger a sus compañeras. "Aparte que canta espantoso es apañador", escribió un usuario. También se leen mensajes como: "Qué horrible que por ser familia tenga que apañar".

Comentarios contra Óscar Junior. Foto: Instagram

Varios usuarios dejaron fuertes comentarios en las publicaciones del heredero de La Bella Luz y aseguraron que la respuesta de la agrupación habría sido tardía y relacionaron esta situación con las recientes cancelaciones de presentaciones de la orquesta chiclayana, entre ellas un evento programado por el aniversario de Universitario de Deportes.

En los comentarios publicados en redes sociales, algunos internautas señalaron que la orquesta debió actuar con mayor rapidez tras conocerse la denuncia. "Cómo se van a recuperar de tremenda denuncia y lo peor es que sabían y no hicieron nada", escribió un usuario. Otro añadió: "Tú, como cabeza de la orquesta, nunca debes permitir que le falten el respeto a las chicas de la orquesta, por más que sea familiar tuyo".