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¡Es oficial! Estrellas de 'Cielo para dos 3', Lee Kwan Hee y Yoo Si Eun, confirman su romance y emocionan a sus seguidores

Lee Kwan Hee y Yoo Si Eun oficializaron su relación a través de un emotivo mensaje y revelaron que su historia de amor comenzó después de finalizar las grabaciones del exitoso reality de Netflix.

Lee Kwan Hee y Yoo Si Eun oficializan su relación tras conocerse en 'Cielo para dos temporada 3'. Foto: composición LR/Instagram
Lee Kwan Hee y Yoo Si Eun oficializan su relación tras conocerse en 'Cielo para dos temporada 3'. Foto: composición LR/Instagram
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Los seguidores de 'Cielo para dos 3' recibieron una inesperada noticia luego de que Lee Kwan Hee y Yoo Si Eun confirmaran oficialmente que mantienen una relación sentimental. A través de un comunicado conjunto publicado en sus respectivas cuentas de Instagram, ambos revelaron que decidieron hacer público su romance tras un largo tiempo conociéndose, sorprendiendo a los fans, ya que durante el reality de Netflix cada uno eligió a una pareja diferente.

"Hoy queremos compartirles personalmente una feliz noticia sobre nosotros dos. Gracias al cálido apoyo e interés que muchos de ustedes nos han demostrado, nos hemos tomado el tiempo necesario para conocernos mejor", expresaron los protagonistas del popular programa de citas, confirmando así los rumores que comenzaron a surgir tras el final del reality.

Cielo para dos

'Cielo para dos 3'. Foto: Instagram

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Lee Kwan Hee y Yoo Si Eun oficializan su relación tras 'Cielo para dos 3'

El 29 de julio, Lee Kwan Hee y Yoo Si Eun sorprendieron a sus millones de seguidores al compartir un comunicado idéntico en sus redes sociales. Además del mensaje, ambos publicaron fotografías juntos, dejando en evidencia que su vínculo trascendió las grabaciones de 'Single’s inferno 3', el reality de citas de Netflix que se estrenó en 2023.

En el comunicado, la pareja explicó que decidió dar este paso después de conocerse mejor fuera de las cámaras. Asimismo, manifestaron su deseo de construir una relación sólida y agradecieron el cariño que han recibido desde su participación en el programa. "Ahora queremos compartir sinceramente nuestros sentimientos con todos ustedes. De ahora en adelante, seguiremos cuidándonos y apoyándonos mutuamente mientras construimos una hermosa relación juntos", escribieron.

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La inesperada pareja que nació después del reality de Netflix

La confirmación del romance sorprendió a muchos seguidores porque Lee Kwan Hee y Yoo Si Eun nunca formaron pareja durante 'Cielo para dos 3'. En la decisión final del programa, el jugador profesional de baloncesto, de 38 años, eligió a Choi Hye Seon, mientras que la exsubcampeona de Miss Corea 2022, de 29 años, terminó el reality junto a Choi Min Woo.

Sin embargo, según explicaron ambos, la conexión entre ellos se fortaleció una vez que finalizaron las grabaciones del programa. Lo que los espectadores no pudieron ver fue que mantuvieron una estrecha amistad después del reality, la cual con el paso del tiempo evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental.

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