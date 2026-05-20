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Netflix revela las primeras imágenes del final de 'Cien años de soledad'

La continuación de la serie se estrena en agosto. La plataforma estrenó el primer tráiler.

La serie se anunció en 2024.
La serie se anunció en 2024. | Netflix.
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Macondo regresa a la televisión. La adaptación de la novela de Gabriel García Márquez tendrá una segunda parte producida por Netflix y, el gigante del streaming ha definido cada episodio como una película.

“Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, dice en el comunicado la directora colombiana Laura Mora.

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A casi dos años del anuncio oficial de la primera temporada sobre la familia Buendía con la frase del Nobel colombiano: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”, las expectativas son, incluso, más altas.

La primera parte logró una nominación a los Emmy y ganó tres premios Platino en la edición 2025.

La segunda parte se estrenará en agosto y tendrá siete episodios. El tercero, cuarto y último serán dirigidos por Carlos Moreno. “Durante la escritura y la preproducción de la segunda parte de la serie llegamos a la conclusión de que la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio, sino de un ‘gran final’ que adecuadamente representara el desenlace de la obra cumbre del Nobel colombiano”, señaló Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Latinoamérica en Netflix.

Después del estreno de los 7 episodios, el final llegará a la plataforma el 26 de agosto con el título Cien años de soledad y la dirección de Laura Mora.

“Este Gran Final sucederá en la forma de un capítulo especial, prácticamente un largometraje dirigido por Laura Mora. Las dos partes de la serie y el capítulo final conforman la adaptación audiovisual de Cien años de soledad.”, dijo Francisco Ramos.

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