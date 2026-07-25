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Reparto de 'El Palacio del Este': quién es quién en la nueva serie coreana que arrasa en Netflix

‘El Palacio del Este’ es la nueva serie surcoreana de Netflix que se ha convertido en éxito internacional. Entre sus protagonistas está Nam Joo Hyuk, galán de k-dramas como 'Veinticinco, veintiuno'.

'El Palacio del Este' tiene 8 capítulos en Netflix.
'El Palacio del Este' tiene 8 capítulos en Netflix. | Foto: Netflix
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‘El Palacio del Este’ se ha convertido en uno de los estrenos más comentados de Netflix. La producción surcoreana, protagonizada por Nam Joo Hyuk y Roh Yoon Seo, mezcla intriga palaciega, romance, terror y elementos sobrenaturales, y ha logrado captar la atención de los seguidores de los k-dramas históricos. Con todos sus capítulos ya disponibles en la plataforma de streaming, se posiciona como una de las series más vistas a nivel mundial.

La historia se desarrolla en un palacio ficticio donde las luchas por el poder se cruzan con maldiciones y secretos. Su atractivo no solo está en su trama oscura, sino también en un reparto que combina figuras consolidadas y jóvenes talentos, capaces de sostener el ritmo de una narrativa cargada de tensión.

Cho Seung Woo, Roh Yeon Seo y Nam Joo Hyuk en la lectura del guion de 'El Palacio del Este'

Cho Seung Woo, Roh Yeon Seo y Nam Joo Hyuk en la lectura del guion de 'El Palacio del Este'. Foto: Netflix

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Reparto de ‘El Palacio del Este’

El elenco de ‘El Palacio del Este’ reúne a intérpretes reconocidos que dan vida a personajes atrapados en un palacio marcado por muertes misteriosas. La trama se centra en Gu Cheon, un cazador de espíritus irreverente, y Saeng Gang, una dama de la corte con el don de escuchar a los muertos. Juntos enfrentan una fuerza maligna que amenaza con destruir el linaje real.

Nam Joo Hyuk es Gu-cheon

Nacido en 1994, Nam Joo Hyuk interpreta al cazador de espíritus Gu Cheon, un hombre sarcástico que puede cruzar al Reino de Gwi. Entre sus protagónicos figuran icónicos k-dramas como ‘El hada de levantamiento de Pesas Kim Bok Joo’, ‘Start-Up y ‘Veinticinco, veintiuno’. Este papel marca su regreso tras cumplir el servicio militar.

Nam Joo Hyuk es Gu Cheon en 'El Palacio del Este', la nueva serie coreana original de Netflix. Foto: Netflix. Foto: Netflix

Nam Joo Hyuk es Gu Cheon en 'El Palacio del Este', la nueva serie coreana original de Netflix. Foto: Netflix. Foto: Netflix

Roh Yoon Seo es Saeng Gang

Roh Yoon Seo, actriz en ascenso de 26 años, da vida a Saeng Gang, una dama de la corte que considera una maldición su capacidad de escuchar a los muertos. Ha destacado en producciones como ‘Nuestro horizonte azul’, ‘Curso intensivo de amor’ y ‘Black Knight’. Este es su primer drama histórico.

Roh Yoon Seo es Saeng Gang en 'El Palacio del Este', la nueva serie coreana original de Netflix

Roh Yoon Seo es Saeng Gang en 'El Palacio del Este', la nueva serie coreana original de Netflix. Foto: Netflix

Cho Seung Woo es el rey

Con 46 años, Cho Seung Woo encarna al monarca que, pese a considerar superstición las muertes en el palacio, recurre a Gu Cheon y Saeng Gang para salvar su linaje. El actor es reconocido por k-dramas como ‘Stranger’, ‘El mito de Sísifo’ y películas como ‘Inside Men’.

Jang Young Nam es la reina viuda

La actriz de 50 años Jang Young Nam interpreta a la reina viuda, una mujer que ha sobrevivido a intrigas y maldiciones. Ha trabajado en famosas series como ‘Amor en la puerta de al lado’ y ‘Está bien no estar bien’, consolidándose como una figura clave en dramas coreanos.

Kwak Dong Yeon es el príncipe heredero

Kwak Dong Yeon se pone en la piel del príncipe heredero en ‘El Palacio del Este’. Con 27 años, el actor cuenta con un portafolio de aclamados títulos que incluye a ‘Vincenzo’, ‘La reina de las lágrimas’ y ‘Está bien no estar bien’.

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