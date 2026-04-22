Si confirma fecha en Perú, aespa se presentaría en el país en septiembre de 2026. | Foto: Nongshim

Si confirma fecha en Perú, aespa se presentaría en el país en septiembre de 2026. | Foto: Nongshim

El anuncio del nuevo tour mundial de aespa ha encendido la expectativa de sus seguidores en distintas partes del planeta. La aclamada agrupación femenina de SM Entertainment confirmó que entre 2026 y 2027 recorrerá Asia, Latinoamérica, Norteamérica y Europa, con un calendario de conciertos que promete ser uno de los más ambiciosos en la historia del grupo de k-pop.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en Perú fue la aparición de una fecha en 'San Miguel' para el 9 de septiembre de 2026. La mención generó confusión: algunos fans pensaron en una ciudad mexicana, mientras que otros interpretaron que se trataba del distrito limeño. En medio de la incertidumbre, la expectativa creció aún más con un posible guiño de una productora local.

Grupo aespa anuncia tour: la incógnita de 'San Miguel' que ilusiona a fans en Perú

El 21 de abril, aespa confirmó oficialmente las etapas de su gira 'SYNX: aeXIS LINE LIVE TOUR 2026-2027'. El calendario incluye presentaciones en Asia durante agosto, Latinoamérica en septiembre, Estados Unidos y Canadá entre septiembre y octubre, y finalmente Europa en enero y febrero de 2027. Dentro de la etapa latinoamericana, la fecha del 9 de septiembre en 'San Miguel' generó especulaciones inmediatas.

Mientras algunos portales sugirieron que podía tratarse de una ciudad mexicana, en Perú señalaron que la referencia apuntaba al distrito de San Miguel en Lima, donde se ubican espacios como Costa 21, utilizados para conciertos masivos. La falta de confirmación oficial mantiene la incógnita, pero la posibilidad de que aespa llegue por primera vez al país ha desatado entusiasmo en la comunidad k-pop local.

¿Live Nation Perú confirma llega de aespa a Perú en 2026?

La expectativa se intensificó cuando Live Nation Perú publicó en Instagram la frase “San Miguel, Lima, Perú” acompañada de un emoji similar, en forma, al lightstick oficial del grupo coreano. El gesto fue interpretado como una confirmación indirecta de que la fecha corresponde al distrito limeño.

Aunque SM Entertainment no ha emitido un comunicado oficial, la publicación de la productora local elevó las esperanzas de los fans peruanos. El mensaje fue replicado en redes sociales y alimentó la idea de que Lima podría convertirse en una de las paradas más esperadas del tour de Karina, Ningning, Giselle y Winter.

Anuncio de productora Live Nation Perú encienden esperanzas de fans de aespa. Foto: captura Instagram

Fechas confirmadas del tour de aespa en Latinoamérica 2026

El calendario oficial del tour de aespa en 2026 incluye las siguientes presentaciones:

4 de septiembre 2026: São Paulo, Brasil

São Paulo, Brasil 6 de septiembre 2026: Santiago de Chile, Chile

Santiago de Chile, Chile 9 de septiembre 2026: San Miguel (por confirmar)

San Miguel (por confirmar) 11 de septiembre 2026: Ciudad de México, México.

Fechas confirmadas de aespa en 2026-2027. Foto: captura Instagram/aespa

En Asia, Norteamérica y Europa se suman otras 21 fechas que consolidan la gira como una de las más extensas de la agrupación de SM Entertainment. Cabe señalar que no sería la primera vez que aespa pisa suelo latinoamericano. En 2023, durante su tour 'SYNK: HYPER LINE’, la girlband también incluyó presentaciones en Ciudad de México, São Paulo y Santiago de Chile en septiembre de ese año.