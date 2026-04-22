HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     
Cultura Asiática

¿Llega a Lima en 2026? Grupo aespa confirma fechas de su tour: todo lo que se sabe de la gira de las estrellas k-pop

El nuevo tour mundial de aespa y la publicación de una productora han desatado la ilusión de los fans en Perú. La aclamada girlband de k-pop recorrerá Latinoamérica en septiembre de 2026.

Si confirma fecha en Perú, aespa se presentaría en el país en septiembre de 2026.
Si confirma fecha en Perú, aespa se presentaría en el país en septiembre de 2026. | Foto: Nongshim

El anuncio del nuevo tour mundial de aespa ha encendido la expectativa de sus seguidores en distintas partes del planeta. La aclamada agrupación femenina de SM Entertainment confirmó que entre 2026 y 2027 recorrerá Asia, Latinoamérica, Norteamérica y Europa, con un calendario de conciertos que promete ser uno de los más ambiciosos en la historia del grupo de k-pop.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en Perú fue la aparición de una fecha en 'San Miguel' para el 9 de septiembre de 2026. La mención generó confusión: algunos fans pensaron en una ciudad mexicana, mientras que otros interpretaron que se trataba del distrito limeño. En medio de la incertidumbre, la expectativa creció aún más con un posible guiño de una productora local.

PUEDES VER: ENHYPEN concierto en Lima 2026: precios, preventa y venta general de entradas del grupo k-pop en el Estadio San Marcos

lr.pe

Grupo aespa anuncia tour: la incógnita de 'San Miguel' que ilusiona a fans en Perú

El 21 de abril, aespa confirmó oficialmente las etapas de su gira 'SYNX: aeXIS LINE LIVE TOUR 2026-2027'. El calendario incluye presentaciones en Asia durante agosto, Latinoamérica en septiembre, Estados Unidos y Canadá entre septiembre y octubre, y finalmente Europa en enero y febrero de 2027. Dentro de la etapa latinoamericana, la fecha del 9 de septiembre en 'San Miguel' generó especulaciones inmediatas.

Mientras algunos portales sugirieron que podía tratarse de una ciudad mexicana, en Perú señalaron que la referencia apuntaba al distrito de San Miguel en Lima, donde se ubican espacios como Costa 21, utilizados para conciertos masivos. La falta de confirmación oficial mantiene la incógnita, pero la posibilidad de que aespa llegue por primera vez al país ha desatado entusiasmo en la comunidad k-pop local.

PUEDES VER: Setlist oficial de BTS para el Arirang World Tour 2026: lista completa de canciones que sonarán en Perú y en otros países de Sudamérica

lr.pe

¿Live Nation Perú confirma llega de aespa a Perú en 2026?

La expectativa se intensificó cuando Live Nation Perú publicó en Instagram la frase “San Miguel, Lima, Perú” acompañada de un emoji similar, en forma, al lightstick oficial del grupo coreano. El gesto fue interpretado como una confirmación indirecta de que la fecha corresponde al distrito limeño.

Aunque SM Entertainment no ha emitido un comunicado oficial, la publicación de la productora local elevó las esperanzas de los fans peruanos. El mensaje fue replicado en redes sociales y alimentó la idea de que Lima podría convertirse en una de las paradas más esperadas del tour de Karina, Ningning, Giselle y Winter.

Anuncio de productora Live Nation Perú encienden esperanzas de fans de aespa

Anuncio de productora Live Nation Perú encienden esperanzas de fans de aespa. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: ¿Más de S/2.500 para ver a BTS en Lima?: esto cuesta la entrada más cara de su concierto en el Estadio San Marcos y lo que incluye

lr.pe

Fechas confirmadas del tour de aespa en Latinoamérica 2026

El calendario oficial del tour de aespa en 2026 incluye las siguientes presentaciones:

  • 4 de septiembre 2026: São Paulo, Brasil
  • 6 de septiembre 2026: Santiago de Chile, Chile
  • 9 de septiembre 2026: San Miguel (por confirmar)
  • 11 de septiembre 2026: Ciudad de México, México.
Fechas confirmadas de aespa en 2026-2027

Fechas confirmadas de aespa en 2026-2027. Foto: captura Instagram/aespa

En Asia, Norteamérica y Europa se suman otras 21 fechas que consolidan la gira como una de las más extensas de la agrupación de SM Entertainment. Cabe señalar que no sería la primera vez que aespa pisa suelo latinoamericano. En 2023, durante su tour 'SYNK: HYPER LINE’, la girlband también incluyó presentaciones en Ciudad de México, São Paulo y Santiago de Chile en septiembre de ese año.

Notas relacionadas
J-Hope, de BTS, conmueve al anunciar el fallecimiento de su abuela en pleno concierto en Japón: "Me crió que desde que era pequeño"

J-Hope, de BTS, conmueve al anunciar el fallecimiento de su abuela en pleno concierto en Japón: "Me crió que desde que era pequeño"

LEER MÁS
ENHYPEN concierto en Lima 2026: precios, preventa y venta general de entradas del grupo k-pop en el Estadio San Marcos

ENHYPEN concierto en Lima 2026: precios, preventa y venta general de entradas del grupo k-pop en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
ENHYPEN en Lima 2026: fecha y venta de entradas para su concierto en el Estadio San Marcos

ENHYPEN en Lima 2026: fecha y venta de entradas para su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Accidente de MIRROR en concierto: la novia de Mo y su lucha por el caso del bailarín

Accidente de MIRROR en concierto: la novia de Mo y su lucha por el caso del bailarín

LEER MÁS
ENHYPEN concierto en Lima 2026: precios, preventa y venta general de entradas del grupo k-pop en el Estadio San Marcos

ENHYPEN concierto en Lima 2026: precios, preventa y venta general de entradas del grupo k-pop en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

LEER MÁS
Song Joong Ki y Katy Louise Saunders: la historia de amor que superó la barrera del idioma

Song Joong Ki y Katy Louise Saunders: la historia de amor que superó la barrera del idioma

LEER MÁS
'Nuestro universo' capítulo 8 completo en español latino: dónde y a qué hora ver online

'Nuestro universo' capítulo 8 completo en español latino: dónde y a qué hora ver online

LEER MÁS
'Good Boy': dónde ver la serie completa online y cuándo se estrenan los nuevos episodios

'Good Boy': dónde ver la serie completa online y cuándo se estrenan los nuevos episodios

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Llega a Lima en 2026? Grupo aespa confirma fechas de su tour: todo lo que se sabe de la gira de las estrellas k-pop

Embajador de EE.UU rompe su silencio: contrato de aviones F-16 está firmado y llegarán al Perú en 2030

Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: a qué hora y dónde ver el partido del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Cultura Asiática

'Las células de Yumi' temporada 3, capítulo 3 con subtítulos en español: LINK y dónde ver el k-drama

'La corona perfecta' capítulo 3 en español latino: dónde ver y a qué hora se estrena el k-drama

'La corona perfecta' reparto completo: ¿quién es quién en el nuevo k-drama con IU y Byeon Woo Seok?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Embajador de EE.UU rompe su silencio: contrato de aviones F-16 está firmado y llegarán al Perú en 2030

Amadeo Javier Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras despido de Carlos Díaz por compra de aviones

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: MEF habría ejecutado compra de aviones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025