Aespa, uno de los grupos femeninos más populares del k-pop, confirmó su esperado primer concierto en Perú como parte de su gira mundial 2026. La agrupación surcoreana, integrada por Karina, Winter, Giselle y Ningning, se presentará en Lima por primera vez el próximo 9 de septiembre en Multiespacio Costa 21.

Las entradas para Aespa en Perú se venderán a través de Teleticket y contarán con etapas de preventa exclusiva para fans registrados en Weverse y clientes BBVA. El tour incluye presentaciones en Chile, Brasil y México dentro de su tramo latinoamericano, con lo que consolida el fuerte impacto de este género.

Aespa en Lima. Foto: difusión

¿Cuándo y a qué hora es la preventa y venta general de entradas para el concierto de Aespa en Lima?

La primera etapa de venta para el concierto de aespa en Lima será exclusiva para fans inscritos en Weverse con la membresía ‘MY Membership’. Esta fase se realizará el miércoles 6 de mayo, desde las 11:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. Quienes deseen participar deberán completar su registro en la plataforma hasta el miércoles 29 de abril a las 8:00 a. m. (hora peruana).

Ese mismo día comenzará la preventa BBVA desde las 2:00 p. m., la cual estará disponible hasta el viernes 8 de mayo a la 1:59 p. m. a través de Teleticket. Luego, la venta general se habilitará el viernes 8 de mayo a las 2.00 p. m., lo que permitirá al público comprar sus entradas para el show en Costa 21.

¿Cuáles son los precios y zonas para el concierto de aespa en Costa 21?

Los precios de las entradas estarán disponibles en Teleticket días antes del inicio de la preventa. El show en Costa 21 marcará el debut de aespa en suelo peruano y se suma a la llegada de otros grupos coreanos que visitarán el país en 2026, como BTS y ENHYPEN. Con una propuesta escénica reconocida por su potencia visual y presentaciones inmersivas, la agrupación promete una noche inolvidable para sus seguidores. Conoce los precios con descuento y en venta general:

PIT: S/862,50

Platinum: S/552,00

VIP: S/276,00

Precios para el concierto de aespa. Foto: difusión

Fechas de la gira mundial de aespa

Asia

7 y 8 de agosto – Seúl, Corea del Sur | Gocheok Sky Dome

11 de agosto – Taipéi, Taiwán | Taipei Dome

Latinoamérica

4 de septiembre – São Paulo, Brasil | Mercado Livre Arena Pacaembu

6 de septiembre – Santiago, Chile | Movistar Arena

9 de septiembre – Lima, Perú | Costa 21

11 de septiembre – Ciudad de México, México | Palacio de los Deportes

Norteamérica

15 de septiembre – Hamilton, Canadá | TD Coliseum

18 de septiembre – Belmont Park, Nueva York | UBS Arena

22 de septiembre – Washington D. C., Estados Unidos | Capital One Arena

24 de septiembre – Atlanta, Estados Unidos | State Farm Arena

26 de septiembre – Miami, Estados Unidos | Kaseya Center

29 de septiembre – Dallas, Estados Unidos | American Airlines Center

3 de octubre – Los Ángeles, Estados Unidos | Intuit Dome

6 de octubre – Oakland, Estados Unidos | Oakland Arena

9 de octubre – Seattle, Estados Unidos | Climate Pledge Arena

11 de octubre – Vancouver, Canadá | Rogers Arena

Europa