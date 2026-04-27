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Cultura Asiática

Entradas Aespa en Perú 2026: precios, fecha y a qué hora inicia la venta de entradas en Teleticket

El grupo femenino de k-pop se presentará por primera vez en Perú este 9 de septiembre en Multiespacio Costa 21. Conoce todo los detalles sobre el concierto.

aespa por primera vez en Lima. Foto: composición LR/difusión
aespa por primera vez en Lima. Foto: composición LR/difusión
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Aespa, uno de los grupos femeninos más populares del k-pop, confirmó su esperado primer concierto en Perú como parte de su gira mundial 2026. La agrupación surcoreana, integrada por Karina, Winter, Giselle y Ningning, se presentará en Lima por primera vez el próximo 9 de septiembre en Multiespacio Costa 21.

Las entradas para Aespa en Perú se venderán a través de Teleticket y contarán con etapas de preventa exclusiva para fans registrados en Weverse y clientes BBVA. El tour incluye presentaciones en Chile, Brasil y México dentro de su tramo latinoamericano, con lo que consolida el fuerte impacto de este género.

Precios de aespa

Aespa en Lima. Foto: difusión

PUEDES VER: ENHYPEN arrasa en Lima: grupo k-pop hace sould out en preventa de entradas e inicia venta general en Ticketmaster

lr.pe

¿Cuándo y a qué hora es la preventa y venta general de entradas para el concierto de Aespa en Lima?

La primera etapa de venta para el concierto de aespa en Lima será exclusiva para fans inscritos en Weverse con la membresía ‘MY Membership’. Esta fase se realizará el miércoles 6 de mayo, desde las 11:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. Quienes deseen participar deberán completar su registro en la plataforma hasta el miércoles 29 de abril a las 8:00 a. m. (hora peruana).

Ese mismo día comenzará la preventa BBVA desde las 2:00 p. m., la cual estará disponible hasta el viernes 8 de mayo a la 1:59 p. m. a través de Teleticket. Luego, la venta general se habilitará el viernes 8 de mayo a las 2.00 p. m., lo que permitirá al público comprar sus entradas para el show en Costa 21.

PUEDES VER: Conciertos en Lima 2026: calendario completo con fechas, precios y artistas confirmados

lr.pe

¿Cuáles son los precios y zonas para el concierto de aespa en Costa 21?

Los precios de las entradas estarán disponibles en Teleticket días antes del inicio de la preventa. El show en Costa 21 marcará el debut de aespa en suelo peruano y se suma a la llegada de otros grupos coreanos que visitarán el país en 2026, como BTS y ENHYPEN. Con una propuesta escénica reconocida por su potencia visual y presentaciones inmersivas, la agrupación promete una noche inolvidable para sus seguidores. Conoce los precios con descuento y en venta general:

  • PIT: S/862,50
  • Platinum: S/552,00
  • VIP: S/276,00
Precios de aespa

Precios para el concierto de aespa. Foto: difusión

Fechas de la gira mundial de aespa

Asia

  • 7 y 8 de agosto – Seúl, Corea del Sur | Gocheok Sky Dome
  • 11 de agosto – Taipéi, Taiwán | Taipei Dome

Latinoamérica

  • 4 de septiembre – São Paulo, Brasil | Mercado Livre Arena Pacaembu
  • 6 de septiembre – Santiago, Chile | Movistar Arena
  • 9 de septiembre – Lima, Perú | Costa 21
  • 11 de septiembre – Ciudad de México, México | Palacio de los Deportes

Norteamérica

  • 15 de septiembre – Hamilton, Canadá | TD Coliseum
  • 18 de septiembre – Belmont Park, Nueva York | UBS Arena
  • 22 de septiembre – Washington D. C., Estados Unidos | Capital One Arena
  • 24 de septiembre – Atlanta, Estados Unidos | State Farm Arena
  • 26 de septiembre – Miami, Estados Unidos | Kaseya Center
  • 29 de septiembre – Dallas, Estados Unidos | American Airlines Center
  • 3 de octubre – Los Ángeles, Estados Unidos | Intuit Dome
  • 6 de octubre – Oakland, Estados Unidos | Oakland Arena
  • 9 de octubre – Seattle, Estados Unidos | Climate Pledge Arena
  • 11 de octubre – Vancouver, Canadá | Rogers Arena

Europa

  • 14 de enero – Manchester, Reino Unido | AO Arena
  • 16 de enero – Londres, Reino Unido | The O2
  • 19 de enero – Ámsterdam, Países Bajos | Ziggo Dome
  • 22 de enero – Estocolmo, Suecia | Avicii Arena
  • 24 de enero – Copenhague, Dinamarca | Royal Arena
  • 26 de enero – Berlín, Alemania | Uber Arena
  • 29 de enero – Milán, Italia | Unipol Dome
  • 31 de enero – Barcelona, España | Palau Sant Jordi
  • 2 de febrero – París, Francia | Accor Arena
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