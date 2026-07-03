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Alejandra Baigorria y Mario Irivarren dejaron atrás los conflictos que marcaron el quiebre de su amistad y protagonizaron un emotivo reencuentro en el pódcast 'La Manada'. Después de su distanciamiento, ambos decidieron conversar abiertamente sobre las diferencias que los alejaron y se pidieron disculpas frente a cámaras. La empresaria no pudo contener las lágrimas al recordar el vínculo que los unió durante años y aseguró que siempre esperó que la amistad pesara más que cualquier problema.

Durante la conversación, el exchico reality tomó la iniciativa y le ofreció disculpas por las actitudes que pudieron haber afectado su relación. "Yo te ofrezco las disculpas si algún día algún comentario o alguna actitud mía no te pareció o no te gustó. Realmente no habría sido mi intención", expresó la 'Calavera coqueta'. Sus palabras conmovieron a la 'Gringa de Gamarra', quien respondió recordando los momentos compartidos y selló la reconciliación con un abrazo entre lágrimas.

Mario Irivarren le pidió disculpas a Alejandra Baigorria tras estar distanciados

Luego de hablar sobre las diferencias que los mantuvieron alejados durante los últimos meses, Mario Irivarren tomó la iniciativa de reconocer que ambas partes cometieron errores y decidió ofrecerle unas disculpas públicas a quien durante años consideró una de sus mejores amigas. "Algo que no se ha dicho hasta ahora es unas disculpas. Si en algún momento yo dije o hice algo, o alguna actitud mía estuvo fuera de lugar, porque este episodio tuvo actitudes de ida y de vuelta, aquí nadie es culpable y nadie es víctima", manifestó.

Cabe recordar que la amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria se enfrió desde el inicio de la relación del exchico reality con Onelia Molina. El distanciamiento se hizo aún más evidente tras el ampay en Argentina, que derivó en la ruptura del conductor con la odontóloga. Desde entonces, no habían vuelto a verse públicamente hasta coincidir en el pódcast 'La Manada', donde finalmente dejaron atrás sus diferencias.

Alejandra Baigorria recordó su amistad con Mario Irivarren y terminó llorando

Las disculpas de Mario Irivarren conmovieron profundamente a la ‘Gringa de Gamarra’, quien reconoció que el distanciamiento siempre le dolió. "De mi lado igual, en algún momento te pedí disculpas, luego pasaron cosas que escaparon de las manos de ambos, pero siempre tuve en mi corazón de que más iba a pesar la amistad que tuvimos que cualquier otra cosa que pueda pasar… Somos humanos cometemos errores y no esta mal pedir disculpas y aceptarlo, porque al final, fue un vínculo tan grande e importante que para mí venir acá, verte, a mí sí me mueve bastante, porque tú siempre fuiste importante en mi vida”, confesó la empresaria.

"Fuiste una persona que me enseñó mucho, creo que pasamos muchas cosas. He llorado contigo, te he contado mis problemas, tú a mí, y creo que eso no debería ser algo que se termine así. A mí sí me duele, y Said sabe, siempre se lo digo. A mí sí me duele estar separada de Mario porque él es una excelente persona, fuera de todo, porque todos cometemos errores, nadie es perfecto, pero eso no tiene nada que ver con tus problemas personales, tus relaciones o los errores que hayas cometido, con lo que tú fuiste como persona conmigo… Yo te quiero un montón y gracias por abrir la puerta porque tenía que pasar en algún momento", agregó la esposa de Said Palao.