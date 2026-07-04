Onelia Molina lanza mensaje en medio de reconciliación entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren: “Ni el tiempo vuelve”
Onelia Molina encendió las redes sociales con un misterioso mensaje publicado horas después del reencuentro entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria en el pódcast 'La Manada'.
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Pocas horas después del esperado reencuentro entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren en el pódcast 'La Manada', una publicación de Onelia Molina no pasó desapercibida en redes sociales. La influencer sorprendió a sus seguidores con un video que muchos interpretaron como una indirecta.
En las imágenes aparece cantando 'Canta Corazón', de Alejandro Fernández, una canción conocida por su contenido melancólico. No obstante, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que escribió junto al clip, ya que varios usuarios consideraron que estaría relacionado con el acercamiento entre su expareja y la gringa de Gamarra.
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Onelia Molina lanza mensaje tras reconciliación entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren
La publicación de Onelia Molina no pasó inadvertida entre sus seguidores. La influencer acompañó un video con una breve reflexión que rápidamente comenzó a generar todo tipo de interpretaciones: "Ni el tiempo vuelve, ni la vida se repite. Seamos felices".
El mensaje apareció el mismo día en que Mario Irivarren y Alejandra Baigorria protagonizaron un emotivo momento en 'La Manada'. Durante la entrevista, el exchico reality le pidió disculpas públicamente a la empresaria, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar sus palabras.
Si bien Onelia no hizo referencia a ninguno de los dos ni explicó el motivo de su publicación, la coincidencia en el tiempo fue suficiente para que numerosos usuarios en redes sociales interpretaran sus palabras como una posible reacción al acercamiento entre Mario y Alejandra.