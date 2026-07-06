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Ariel Bracamonte hace inesperada confesión sobre su hermana Eva tras 20 años del asesinato de su madre Myriam Fefer: "No sé qué le pasó"

Ariel Bracamonte no dudó en dirigirse directamente a su hermana Eva luego de estar enfrentados por el asesinato de su madre Myriam Fefer. "Ella probablemente vio que quería vivir su vida junto a Liliana en esa casa sin que alguien estorbara", expresó.

Ariel Bracamonte rompe su silencio por el asesinato de su madre Myriam Fefer 20 años después. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Ariel Bracamonte rompe su silencio por el asesinato de su madre Myriam Fefer 20 años después. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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A casi dos décadas del asesinato de Myriam Fefer, Ariel Bracamonte reapareció públicamente para insistir en que aún falta resolver el aspecto más importante del caso: identificar a la persona que ordenó el crimen. Durante una entrevista con el programa 'Panorama', aseguró que regresó al Perú con el propósito de impulsar esa búsqueda y reiteró que espera conocer toda la verdad sobre la muerte de su madre.

En sus declaraciones, el hijo de la empresaria también se refirió a su relación con Eva Bracamonte. Aunque precisó que ya no la señala directamente como responsable del asesinato, le hizo un llamado para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Sus palabras llegan luego de que la justicia peruana absolviera de manera definitiva a su hermana en 2015, tras haber permanecido varios años en prisión acusada de la presunta autoría intelectual del crimen.

PUEDES VER: Ariel Bracamonte reaparece y causa impacto: regresa a Perú y anuncia revelaciones sobre el crimen de su madre Myriam Fefer

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Ariel Bracamonte se dirige a su hermana Eva tras el asesinato de su madre

Durante la entrevista, Ariel Bracamonte sostuvo que su principal interés es descubrir quién estuvo detrás del asesinato de Myriam Fefer. En ese contexto, dirigió un mensaje público a Eva Bracamonte y planteó una interrogante que, según afirmó, continúa sin respuesta desde el inicio de las investigaciones.

“Si no fue mi hermana, ¿quién fue?”, expresó. Luego añadió que, como hijo de la empresaria, considera indispensable conocer quién ordenó el crimen y que esa persona asuma las consecuencias. Asimismo, señaló que, si Eva no contrató a un sicario para matar a su madre, espera que se sume a la búsqueda de la verdad.

Asimismo, manifestó que uno de los aspectos que más le llamó la atención durante todos estos años fue que, desde su perspectiva, su hermana no impulsara una investigación para identificar al autor intelectual del homicidio ni cuestionara el papel de Alejandro Trujillo Ospina, identificado como el autor material del asesinato.

Pese al distanciamiento familiar, aseguró que está dispuesto a trabajar junto a ella para esclarecer el caso. Incluso afirmó que no cuenta con su número telefónico, pero aprovechó las cámaras de televisión para invitarla a comunicarse con él si comparte el interés de conocer quién estuvo detrás del crimen.

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Ariel Bracamonte revela por qué regresó al Perú

Ariel Bracamonte explicó que decidió regresar al Perú porque, aunque el autor material del asesinato fue identificado y permanece en prisión, considera que todavía no existe una respuesta sobre quién lo contrató para cometer el crimen.

“El hombre está en prisión, pero no hemos llegado a la respuesta más importante. ¿Quién lo contrató? Por eso he venido a Perú”, declaró durante la entrevista, reiterando que ese es el objetivo central de su retorno al país.

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