Ariel Bracamonte revela que ‘murió’ tras ser atropellado y que vio a su madre Myriam Fefer: “Dijiste: ¡Mamá!

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Ariel Bracamonte regresó al Perú después de 13 años para retomar las investigaciones sobre el asesinato de su madre, la empresaria Myriam Fefer. Con ese objetivo, decidió lanzar un podcast, que estrenará próximamente, en el que expondrá detalles desconocidos del caso en su búsqueda de justicia.

Además, buscará conversar con personas que estuvieron involucradas en el caso, como su hermana Eva Bracamonte y la exnovia de esta, Liliana Castro Mannarelli. Por otra parte, el entrenador y nutricionista sorprendió al revelar un pasaje desconocido de su vida.

Confesó que estuvo 'muerto' por algunos segundos tras sufrir un accidente y que luego fue revivido por los médicos. Durante ese lapso en que estuvo 'sin vida', aseguró que pudo ver a su fallecida madre.

Ariel Bracamonte asegura que vio a su madre Myriam Fefer tras 'morir' algunos segundos

Ariel Bracamonte, de 36 años, recordó el accidente que sufrió y que le hizo ver la vida de otra manera. Relató que fue atropellado mientras caminaba por la vía pública y que su esposo acudió en su ayuda. Según contó, el impacto provocó que 'muriera' por algunos segundos.

“Un día me atropellaron; tengo la cicatriz. Me desangré, caí en el asfalto, mi marido estuvo tres carros atrás, yo estaba caminando, él iba a recogerme. El carro no paró en la señal de ‘pare’ y morí por unos segundos”, señaló Ariel a Perú21.

Luego, expuso la conversación que tuvo con su pareja, quien le contó que, antes de ser reanimado, mencionó a su madre, Myriam Fefer. “Mi esposo me dijo: ‘Yo corrí hacia ti, te vi, cerraste los ojos, dijiste: ‘¡Mamá!’, sonreíste con una paz que nunca había visto en mi vida y te fuiste. Los paramédicos llegaron, te resucitaron, te llevaron al hospital, te pusieron un collarín y algo en el pecho para que tu columna no se mueva, y te trajeron de vuelta a la vida'”, declaró.

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Ariel Bracamonte, decidido a saber quién mató a su madre

Pese a los años transcurridos desde que se cerró el caso, Ariel Bracamonte está convencido de que necesita saber quién acabó con la vida de su madre, Myriam Fefer. “Como hijo, tengo el derecho de saber quién mató a mi mamá. Yo no me atrevería a decir hoy en día que fue mi hermana (Eva Bracamonte)”, declaró el nutricionista, al señalar que ahora es más prudente al referirse a las personas involucradas en el caso.

Además, reveló que su llegada al Perú y la creación de un podcast, en el que investigará la muerte de su madre, no tienen como objetivo ganar seguidores ni aparecer en la portada de los medios de comunicación. “A mí no me interesan los seguidores, pero sí que la gente vea lo que pasó realmente, ya que una cosa es lo que sale en los medios y la otra es lo que uno vivió como víctima, no solo de un asesinato, sino también de una Fiscalía y un Poder Judicial ineptos”, finalizó.



