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¡Ya está en perú! Edgar Vivar, estrella de ‘El chavo del 8’, impacta al aparecer en ‘Al fondo hay sitio’: su llegada remecerá a los Gonzales

En 'Al fondo hay sitio', Edgar Vivar llega a la casa de los Gonzales para dar una noticia que ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la serie.

Edgar Vivar, el icónico actor mexicano, celebra una etapa significativa en su carrera en Perú, con una aparición especial en 'Al fondo hay sitio' y un papel en 'Un Principito en el Circo'. Fotos: difusión.
Edgar Vivar, el icónico actor mexicano, celebra una etapa significativa en su carrera en Perú, con una aparición especial en 'Al fondo hay sitio' y un papel en 'Un Principito en el Circo'. Fotos: difusión.
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Edgar Vivar vive una etapa especialmente significativa de su trayectoria artística en el Perú. El reconocido actor mexicano, recordado por varias generaciones gracias a sus emblemáticos personajes en televisión, continúa recibiendo el afecto del público nacional y se prepara para sorprender con una aparición especial en la exitosa serie 'Al fondo hay sitio'. Al mismo tiempo, integra el elenco de 'Un principito en el Circo', la nueva propuesta del Circo de la Chola Chabuca.

En el adelanto de los próximos episodios de 'Al fondo hay sitio', se observa a Edgar Vivar llegar por primera vez a la vivienda de los Gonzales junto a Tito. El actor será el encargado de comunicar una inesperada noticia a don Gilberto, Olinda, Juana, Félix y Maripaz, una escena que ya ha despertado gran curiosidad entre los seguidores de la producción.

La llegada del artista mexicano al país también ha estado marcada por numerosas muestras de cariño y reconocimientos a su extensa carrera. Recientemente, fue homenajeado en 'El reventonazo de la Chola', donde recibió una placa por sus más de 50 años de trayectoria artística. Días antes, además, fue distinguido con una estrella en el Paseo de la Fama de Pachacámac.

PUEDES VER: La temporada de circos 2026 ya comenzó en Lima: conoce cómo asistir a los shows de la Chola Chabuca, Pitillo, Timoteo y más

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Edgar Vivar está en Lima por partida doble

La participación de Edgar Vivar en la serie peruana coincide con su presencia en uno de los espectáculos familiares más destacados de la temporada. En 'Un principito en el Circo de la Chola Chabuca', el mexicano da vida a 'El Zorro', uno de los personajes más queridos de la obra 'El Principito', dentro de una puesta en escena que integra teatro, música, humor y sorprendentes números circenses.

En su temporada número 26, que va hasta el 24 de agosto, el Circo de la Chola Chabuca presenta una aventura inspirada en la célebre obra de Antoine de Saint-Exupéry. Bajo la gran carpa instalada en Plaza Norte, la propuesta invita a las familias a disfrutar de una experiencia llena de fantasía, amistad, música y números de circo pensados para cautivar tanto a niños como a adultos.

La producción también cuenta con reconocidas figuras nacionales, entre ellas la primera actriz Haydeé Cáceres, Naima Luna, Sebastián Barreto y la propia Chola Chabuca. A ellos se suma un elenco internacional conformado por artistas de Ucrania, Japón, Chile, México y otros países, quienes presentan actos de acrobacia, fuerza, equilibrio y humor. Las entradas tienen precios desde S/25 y pueden adquirirse a través de Teleticket y en la boletería oficial del circo.

Edgar Vivar da vida a ‘El Zorro’, uno de los personajes más queridos de la obra ‘El Principito’.

Edgar Vivar da vida a ‘El Zorro’, uno de los personajes más queridos de la obra ‘El Principito’. Foto: difusión

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