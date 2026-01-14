Edgar Vivar señaló que la noticia en redes no lo sorprendió, pero prefirió desmentirla personalmente. | Foto: composición LR/ Milenio

Edgar Vivar, recordado por interpretar al ‘Señor Barriga’ y a su hijo ‘Ñoño’ en el entrañable programa 'El Chavo del 8', utilizó sus redes sociales para aclarar rumores sobre su supuesto fallecimiento, noticia que alarmó a sus fans y seguidores en todo el mundo.

¿Qué sucedió? En las últimas horas, diversas plataformas de internet compartieron mensajes en que se anunciaba la muerte de Vivar Villanueva, actor oriundo de Ciudad de México.

Edgar Vivar afirma que se encuentra en perfecto estado de salud

Al enterarse del rumor de su deceso, el propio ‘Don Barriga’ salió a desmentir que haya fallecido y aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud. Fiel a su ingenio y elegancia, el actor de 77 años brindó una entrevista al programa matutino 'Hoy' donde manifestó su versión.

“No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo. No he recibido la orden de allá arriba”, dijo en todo gracioso el conocido ‘Botija’, esposo de la recordada ‘Chimoltrufia’ del cómico programa ‘Los Caquitos’.

“No me molestan esa clase de notas; por el contrario, lo tomo por el lado positivo, porque eso quiere decir que soy una persona digna de atención”, añadió, al reconocer que estos rumores también evidencian su vigencia en el mundo del espectáculo.

"No tengo prisa para que llegue la muerte", señaló Edgar Vivar

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el actor Edgar Vivar aborda de manera abierta noticias relacionadas con la muerte. En abril de 2025, semanas después del fallecimiento de su madre ocurrido el 30 de enero, la estrella mexicana habló públicamente sobre el impacto que ese hecho tuvo en su forma de ver la vida y el paso del tiempo.

En una entrevista concedida por esos días, explicó que la pérdida de su madre, provocada por complicaciones cardíacas, respiratorias y renales, lo llevó a pensar con mayor frecuencia en lo que sucede después de la vida. “Ahora pienso en la muerte constantemente. Es una gran incógnita. No tengo prisa, pero sí curiosidad por saber qué hay después”, señaló entonces, en un tono reflexivo y personal.