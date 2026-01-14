HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Keiko Fujimori libre del caso Cócteles y José Domingo Pérez fuera de la Fiscalía | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Entretenimiento

Edgar Vivar, actor de 'El Chavo del 8', desmiente rumores de su supuesto fallecimiento: "No he recibido la orden de allá arriba"

El popular 'Señor Barriga' tomó con humor los rumores sobre su supuesta muerte y aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud.

Edgar Vivar señaló que la noticia en redes no lo sorprendió, pero prefirió desmentirla personalmente.
Edgar Vivar señaló que la noticia en redes no lo sorprendió, pero prefirió desmentirla personalmente. | Foto: composición LR/ Milenio

Edgar Vivar, recordado por interpretar al ‘Señor Barriga’ y a su hijo ‘Ñoño’ en el entrañable programa 'El Chavo del 8', utilizó sus redes sociales para aclarar rumores sobre su supuesto fallecimiento, noticia que alarmó a sus fans y seguidores en todo el mundo.

¿Qué sucedió? En las últimas horas, diversas plataformas de internet compartieron mensajes en que se anunciaba la muerte de Vivar Villanueva, actor oriundo de Ciudad de México.

TE RECOMENDAMOS

¿TU SIGNO DETERMINA A QUÉ ENFERMEDAD ERES MÁS PROPENSO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: ¡Nostalgia pura! Edgar Vivar protagoniza tiernas escenas en el videoclip ‘Ya es Navidad’ junto a Cielo Torres

lr.pe

Edgar Vivar afirma que se encuentra en perfecto estado de salud

Al enterarse del rumor de su deceso, el propio ‘Don Barriga’ salió a desmentir que haya fallecido y aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud. Fiel a su ingenio y elegancia, el actor de 77 años brindó una entrevista al programa matutino 'Hoy' donde manifestó su versión.

“No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo. No he recibido la orden de allá arriba”, dijo en todo gracioso el conocido ‘Botija’, esposo de la recordada ‘Chimoltrufia’ del cómico programa ‘Los Caquitos’.

PUEDES VER: Ernesto Pimentel comparte emotivo encuentro entre Edgar Vivar y 'La Chilindrina': revelará video en ‘El reventonazo de la Chola’

lr.pe

“No me molestan esa clase de notas; por el contrario, lo tomo por el lado positivo, porque eso quiere decir que soy una persona digna de atención”, añadió, al reconocer que estos rumores también evidencian su vigencia en el mundo del espectáculo.

"No tengo prisa para que llegue la muerte", señaló Edgar Vivar

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el actor Edgar Vivar aborda de manera abierta noticias relacionadas con la muerte. En abril de 2025, semanas después del fallecimiento de su madre ocurrido el 30 de enero, la estrella mexicana habló públicamente sobre el impacto que ese hecho tuvo en su forma de ver la vida y el paso del tiempo.

En una entrevista concedida por esos días, explicó que la pérdida de su madre, provocada por complicaciones cardíacas, respiratorias y renales, lo llevó a pensar con mayor frecuencia en lo que sucede después de la vida. “Ahora pienso en la muerte constantemente. Es una gran incógnita. No tengo prisa, pero sí curiosidad por saber qué hay después”, señaló entonces, en un tono reflexivo y personal.

Notas relacionadas
'La Chilindrina' lanza curiosa respuesta sobre reencuentro con Edgar Vivar, Carlos Villagrán y Florinda Meza

'La Chilindrina' lanza curiosa respuesta sobre reencuentro con Edgar Vivar, Carlos Villagrán y Florinda Meza

LEER MÁS
Édgar Vivar no descarta reunirse con María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán en Perú: "Ojalá pudiéramos"

Édgar Vivar no descarta reunirse con María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán en Perú: "Ojalá pudiéramos"

LEER MÁS
Carlos Villagrán sorprende al rechazar reencuentro con 'La Chilindrina' y 'Ñoño' en Perú: "No me junto con esa chusma"

Carlos Villagrán sorprende al rechazar reencuentro con 'La Chilindrina' y 'Ñoño' en Perú: "No me junto con esa chusma"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Isabel Preysler, exesposa de Julio Iglesias, estaría "en shock" tras acusaciones de agresión sexual contra el cantante español

Isabel Preysler, exesposa de Julio Iglesias, estaría "en shock" tras acusaciones de agresión sexual contra el cantante español

LEER MÁS
Aniversario de Lima 2026: artistas y conciertos gratuitos en la Plaza de Armas este sábado 17 de enero

Aniversario de Lima 2026: artistas y conciertos gratuitos en la Plaza de Armas este sábado 17 de enero

LEER MÁS
BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales llegan a Perú en 2026: Mira el cronograma completo

BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales llegan a Perú en 2026: Mira el cronograma completo

LEER MÁS
Christian Thorsen grita su amor por joven empresaria con romántico mensaje: "Dijeron que me iba a morir, nadie me dijo que de amor"

Christian Thorsen grita su amor por joven empresaria con romántico mensaje: "Dijeron que me iba a morir, nadie me dijo que de amor"

LEER MÁS
Ducelia Echevarría sufre choque con su camioneta mientras iba con su hija: “El conductor imprudente no frenó”

Ducelia Echevarría sufre choque con su camioneta mientras iba con su hija: “El conductor imprudente no frenó”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros 6 periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: previa del amistoso por la Serie Río de La Plata 2026

Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras deben S/17 mil en multas de tránsito

Entretenimiento

Isabel Preysler, exesposa de Julio Iglesias, estaría "en shock" tras acusaciones de agresión sexual contra el cantante español

Aniversario de Lima 2026: artistas y conciertos gratuitos en la Plaza de Armas este sábado 17 de enero

After Party oficial del concierto de Bad Bunny en Perú: fecha, lugar y todo lo que debes saber del evento en Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras deben S/17 mil en multas de tránsito

Martín Vizcarra: PJ programa para este 21 de enero audiencia que evalúa la suspensión de su condena

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025