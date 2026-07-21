Familiares de víctimas de la dictadura fujimorista y manifestaciones contra Boluarte y Jerí rechazan a Keiko Fujimori

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Horas después de que el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, promulgara la denominada ley de impunidad que favorece a policías y militares, los familiares de las víctimas de la exdictadura de Alberto Fujimori y de las manifestaciones contra los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí se pronunciaron para rechazar la norma y al gobierno de Keiko Fujimori.

El pronunciamiento fue durante una conferencia organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) este martes 21 de julio en la sede del Colegio de Abogados de Lima (CAL). La primera en intervenir fue la exministra de Cultura, familiar de las víctimas del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, quien calificó la gestión de la hija del exdictador como la continuidad y rearticulación del Ejecutivo para tomar las instituciones del Estado que deben garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y la consolidación de un proyecto autoritario.

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"Estamos rechazando esta representación ilegítima de Keiko Fujimori y la consolidación de un proceso que ha significado la captura del Estado peruano", manifestó Ortiz. Luego enfatizó que "no es posible una democracia donde se imponga el olvido y la impunidad".

En esa misma línea, la activista de derechos humanos sostuvo que Fujimori "ha venido gobernando nuestro país en los últimos años" desde el Congreso. En ese sentido, afirmó que las leyes impulsadas desde el Legislativo han buscado arrebatarles el derecho a la verdad y la justicia, para dar impunidad a policías y militares "que violaron derechos humanos, asesinaron, desaparecieron personas o ejercieron violencia sexual contra mujeres durante el periodo 1980-2000".

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Por su parte, Rosa Lampa Buendía, representante de las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, tomó la palabra durante la conferencia. En su intervención, exigió justicia y reclamó una reparación por los gastos que tuvieron que asumir tras haber sido sometidas a esterilizaciones en contra de su voluntad.

"Me esterilizaron a los 19 años y todavía no he encontrado justicia. Nosotros pedimos lo que hemos gastado en lo que nos han esterilizado, lo que nos han hecho. ¿Cuánta plata hemos gastado hasta vendiendo nuestros animales? Nosotros no pedimos justicia, es por gusto. Hay veces que dice la gente que por gusto están. Recalcó que nosotros hemos denunciado al fiscal de derechos humanos. No hay justicia para nosotros que somos del campo, de comunidades", contó.

Familiares de víctimas en el gobierno de Boluarte se pronuncian

La representante de las víctimas de las protestas del gobierno de Dina Boluarte, Milagros Samillán, también acudió a la conferencia. Samillán recordó que su hermano Marco Antonio fue asesinado "por cometer el único delito de salvaguardar la vida de nuestros hermanos" en enero de 2023. Asimismo, calificó a Boluarte como un "títere" de Fujimori y rechazó la gestión fujimorista.

"Nosotros, los familiares, decimos que este gobierno no es nuevo, es la continuidad de la impunidad. Nos toman como un número más; los familiares somos familias incompletas que vienen buscando justicia. Aquí se encuentran los familiares de los deudos de los 80, 90 y 2000 que buscan justicia", aseguró.

Samillán lamentó que el fujimorismo los califique como "violentistas" o "comunistas" por exigir justicia por sus deudos. "La justicia para las familias está cada vez más lejos porque, por pedir justicia, te catalogan como rojo o comunista. Acá estamos para decirle a Keiko Fujimori que su gobierno no es legítimo", dijo.

"Estaremos acá para hacerle frente a este gobierno dictador que intenta la impunidad cuando hay prueba suficiente para que los culpables paguen. Los héroes de la democracia son nuestros seres queridos que fueron asesinados. No pedimos conversación con la señora Fujimori, porque sin justicia no hay conciliación".

Familiares de víctimas exigen justicia y demora del Estado. Fotografía: Carlos Félix / URPI-LR

Padre de Trvko, joven asesinado en el gobierno de José Jerí, se pronuncia

Roger Ruíz, padre del artista Eduardo Ruíz, conocido como 'Trvko' y asesinado durante el gobierno de José Jerí, también participó en la conferencia para exigir justicia. Durante su intervención, recordó que su hijo murió a manos de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y denunció que la investigación fue derivada al fuero común, pese a que, según sostuvo, debería ser asumida por la Fiscalía de Derechos Humanos.

Asimismo, lamentó que el caso se encuentre actualmente bajo la conducción de la fiscal Patricia Benavides.

"El caso de mi hijo duerme el sueño de los justos, no tiene ningún tipo de atención por parte del Estado. Nadie ha venido a verme del Estado. Estoy huérfano del Estado. Estoy solo contra el monstruo, exijo justicia para mi hijo. Mi hijo tenía un proyecto de vida y se lo han truncado", recalcó Ruíz.

Padre de Trvko acudió a la conferencia para exigir justicia por su hijo y su nieto.Fotografía: Carlos Félix / URPI-LR

Anuncian marcha para el 27 y 28 de julio contra Keiko Fujimori

En tanto, Samillán anunció que los familiares de las víctimas realizarán una movilización el 27 y 28 de julio, días en los que juramentará Fujimori en el Congreso.

"Ella no es presidenta, es la hija de un dictador que violó los derechos humanos y esterilizó mujeres sin su consentimiento. (...) No vamos a sentarnos a conversar con alguien que fue responsable de brindar a Dina Boluarte 7 veces y se hayan archivado las denuncias. Tenemos que decirle que no nos representa, no es nuestra presidenta".