Jimmy y Jorge, los “narcos invisibles” colombianos capturados en Perú

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A Jimmy Moreno lo llamaban 'el buen vecino colombiano' y reclutaba a burriers para enviarlos a Europa cargados con droga. Jorge Cano es un exmiembro del grupo terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se hace llamar 'Jerónimo Aljuve'. En las cárceles peruanas hay 828 colombianos presos.

Jimmy Moreno Romero y Jorge Cano Jiménez no se conocen, pero tienen varios puntos clave en común: ambos son acusados de integrar bandas criminales del narcotráfico, dominaron y controlaron la venta de drogas al extranjero, son colombianos y llegaron a Perú donde terminaron detenidos. Uno en Lima y el otro en Ucayali.

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El 'vecino colombiano' no hablaba como mafioso, no se vestía como mafioso, no se comportaba como mafioso, pero Jimmy Moreno sí era un mafioso.

El 'vecino colombiano', Jimmy Moreno, de 45 años, no vestía marcas europeas ni conducía coches de alta gama. Vivía al lado de un docente universitario, de un arquitecto y de un exoficial del Ejército en un barrio de clase media alta del distrito de San Miguel.

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“Es la nueva generación de narcos colombianos que no tiene nada que ver con el estereotipo que encarnaron como nadie los traficantes de alto vuelo de ese país que llegaron a Perú a mediados de los 80”, asegura un experimentado agente antinarcóticos de la Dirandro.

Fuera de los radares

“Es gente mucho más formada que la que fundó el negocio hace más de cuatro décadas, capaz de moverse con facilidad entre las clases altas y pasar por debajo del radar de la Policía con asombrosa habilidad”, añade.

¿El secreto? Bajo perfil, solvencia en el mundo financiero, poca o ninguna excentricidad y, fundamentalmente, creer ciegamente en que el dinero puede persuadir más que el plomo de las balas.

Jimmy Moreno Romero actuaba con un perfil muy bajo en contraste con su condición de transportista y acondicionador. En mayo de este año, alquiló un inmueble en la avenida Costanera 980, San Miguel, donde, finalmente, fue arrestado la noche del 18 de junio.

El director de la Dirección Antidrogas (Dirandro), general Leiby Huamán Daza, explica que transportaba droga bajo dos modalidades: captando a jóvenes como burriers; y mediante envíos por encomiendas. Además, arrendó el inmueble con vista al mar por la cercanía con el aeropuerto Jorge Chávez.

Cuando los detectives antinarcóticos incursionaron en el departamento 102 B, le encontraron cocaína de alta pureza valorizada en más de 100 mil dólares.

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“Aparentaba ser un turista para acercarse a personas interesadas en obtener dinero fácil y reclutarlas para transportar la droga. Paralelamente, mantenía constantes coordinaciones relacionadas con la compra y recepción de cargamentos que venían del Vraem (valle de los ríos, Apurímac, Ene y Mantaro)”, indicó el jefe antidrogas.

El caso 'Jerónimo Aljuve'

Tres días después de la captura de Jimmy Moreno, agentes de Los Halcones también atraparon en Yarinacocha (Pucallpa) a Jorge Cano Jiménez (46), otro ciudadano colombiano con antecedentes por narcotráfico internacional y presuntos nexos con el Cártel de Tijuana.

Jorge Cano, quien registra como antecedente haber sido sentenciado por el acopio de 1.700 kilos de cocaína, fue intervenido el 21 de junio de este año junto a los ciudadanos venezolanos Luis Ovalles Ruiz y Steven Naranjo Medina. Estos juran ser inocentes. En el vehículo en el que se movilizaba Cano los agentes encontraron una pistola reportada como perdida desde 2025.

Jorge Cano (al lado del policía) fue detenido con dos venezolanos.

Las autoridades indicaron que el colombiano Cano fue parte de una investigación desarrollada a inicios de la década del 2000, cuando las fuerzas antidrogas desarticularon una red dedicada al envío de cargamentos de cocaína con destino a México.

Una presencia de importancia

Cano también es señalado como presunto exintegrante y exjefe del Frente 56 de las FARC, una organización terrorista con antecedentes de haber participado en actividades del narcotráfico.

A sus 46 años, Jorge Cano purga prisión preventiva. Según los investigadores, Cano sería 'Jerónimo Aljure', nombre vinculado a las FARC. Esta organización se acogió a un acuerdo de paz del Estado colombiano en 2016, pero un sector no aceptó los términos y continuó con la lucha armada. Los grupos disidentes del Putumayo se relacionaron con el narcotráfico y se ha reportado su presencia en la frontera con el Perú.

De corroborarse la identidad asociada a 'Jerónimo Aljure', el caso podría adquirir una dimensión internacional por los presuntos vínculos de Jorge Cano con estructuras criminales transnacionales.

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En Perú, los colombianos son una parte significativa de la población carcelaria extranjera. Después de los venezolanos, son la segunda mayoría. Gran parte está vinculada a procesos por pertenencia al crimen organizado.

El 6% de la población penitenciaria está integrada por internos de distintas nacionalidades. Hasta abril había 6.154 presos extranjeros en cárceles peruanas. De ellos, 4.603 son venezolanos, 828 son colombianos, 181 de Ecuador, 78 de Bolivia, 69 de México, 68 de Argentina, 61 de Brasil, 36 de Chile, 19 de República Dominicana, 18 de España y 121 de otros países.

El 39% de los presos extranjeros enfrentan acusaciones por delitos patrimoniales relacionados con el robo y el hurto.

El 20% está detenido por el delito de tráfico ilícito de drogas y, en general, en la modalidad de transporte ilícito de estupefacientes que provienen de organizaciones criminales internacionales.