Más de 60 congresistas renunciarían al bono de instalación de S/15.600 que ofrece el Congreso

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Con los anuncios realizados por algunas bancadas del Congreso, al menos 63 legisladores renunciarían al bono de instalación de S/15.600 que otorga el Congreso de la República para cubrir los gastos de vivienda de los parlamentarios electos. Se trata de 36 diputados y 27 senadores que, al representar a Lima o al Callao —o residir ya en estas jurisdicciones—, no tendrían necesidad de recibir esta bonificación.

Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno anunciaron que acordaron que los integrantes de sus bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, renuncien a este beneficio.

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"Hemos tomado la decisión de que a los senadores electos por Lima Metropolitana no les corresponde. Es algo que puede regularse en el futuro", señaló la congresista. Sus declaraciones fueron respaldadas por su compañero de bancada, Luis Quispe Candia, quien calificó la decisión de "sensata" y sostuvo que rechazar esta gratificación cuando se es natural de Lima o Callao queda "a conciencia de cada partido".

Ahora Nación también adoptó esta decisión. A través de un oficio enviado a la Oficialía Mayor del Congreso, los diputados y senadores de la agrupación que residen en Lima renunciaron al bono de instalación. Los legisladores argumentaron que esta medida responde a su "compromiso con los principios de austeridad, transparencia y uso eficiente de los recursos públicos".

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La carta emitida por los diputados electos por Lima Metropolitana lleva las firmas de Harvey Colchado, Indira Huilca, Ángel Meneses y Bernardino Jair Manrique. En tanto, la segunda misiva, correspondiente a los senadores electos, fue suscrita por Alfonso López Chau, Jaime Delgado, Ruth Luque Ibarra y Mirtha Vásquez.

Entre Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno, 12 diputados y 10 senadores dejarían de percibir este monto.

Bloque de derecha también renuncia a este beneficio

Sin embargo, esta iniciativa no proviene únicamente del centro o de la oposición. El bloque de derecha —integrado por Renovación Popular y Fuerza Popular— también anunció que sus congresistas reelectos o elegidos por Lima y Callao no recibirán el bono de instalación de S/15.600. En el caso de Renovación Popular, señalaron que la decisión está en consonancia con su pedido de "transparencia y eficiencia".

"Esta asignación tiene como finalidad cubrir los costos que asumen quienes deben trasladarse e instalarse en la capital para ejercer la función parlamentaria por primera vez. (...) Corresponde administrar los recursos públicos con responsabilidad", señalaron.

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Por su parte, Fuerza Popular sostuvo que la decisión responde a su compromiso con la austeridad y el respeto a todos los peruanos.

Este bloque sumaría 17 senadores y 24 diputados que no percibirían el beneficio.

Obras y Juntos por el Perú podrían sumarse

De esta manera, solo quedarían dos bancadas por definir su posición: Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras.

Jaime Quito, congresista del periodo 2021-2026 y senador electo por la agrupación liderada por Roberto Sánchez, señaló que no tendría ningún inconveniente en renunciar al bono de instalación. No obstante, precisó que los integrantes de las futuras bancadas del partido debatirán internamente si adoptan una decisión conjunta.

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"No puedo hablar en nombre de todos. Eso tendrá que verse en el espacio pertinente. Pero por mi parte no tengo ningún inconveniente. Creo que es importante abordar estos temas, en el sentido de que la austeridad es fundamental. La austeridad tiene que reflejarse tanto en el Congreso como en el Ejecutivo para resolver los problemas del Perú", indicó el senador electo.

Por su parte, el Partido Cívico Obras aún no ha fijado una posición sobre este tema. De sumarse ambas bancadas a la medida, otros cinco diputados y cinco senadores optarían por no recibir el bono de instalación.