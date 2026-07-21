EsSalud: Médicos extirpan a paciente un tumor de 18 kilos alojado en uno de sus ovarios

Mujer vivía con un tumós de más de 18 kilos.

Mujer vivía con un tumós de más de 18 kilos.

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Una compleja cirugía realizada con éxito en el Hospital III Iquitos de EsSalud salvó la vida y la salud de una mujer de 65 años de edad a quien se le extrajo un tumor gigante de aproximadamente 18 kilos que comprometía gran parte de la cavidad abdominal.

La paciente, identificada con las iniciales D.C.C., llegó al establecimiento tras notar que su abdomen había crecido de forma considerable desde los años posteriores a la pandemia. En un inicio pensó que se trataba de un aumento de peso, pero al sentir una masa endurecida en el lado izquierdo decidió buscar atención médica.

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Tras una serie de evaluaciones especializadas, los médicos determinaron que se trataba de una tumoración compleja dependiente del ovario izquierdo. Luego de descartar que fuera maligna mediante los estudios correspondientes, el equipo médico programó la intervención quirúrgica.

El jefe del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III Iquitos de EsSalud, Dr. Alfredo Moro Vásquez, explicó que durante la operación encontraron un tumor de grandes dimensiones que ocupaba prácticamente toda la cavidad abdominal.

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"Pesaba aproximadamente 18 kilos. Tenía un componente sólido de cerca de 3 kilos y otro líquido de alrededor de 15 litros, que también fue extraído durante la cirugía. Además, la paciente presentaba un útero con miomas, el cual también fue retirado", detalló el especialista.

La intervención, que duró cerca de dos horas, fue realizada por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en ginecología, anestesiología, laboratorio, cardiología, enfermería y otras áreas asistenciales. Actualmente, la paciente permanece en recuperación con una evolución favorable.

El Dr. Moro destacó que este procedimiento demuestra la capacidad del Hospital III Iquitos para atender casos de alta complejidad sin necesidad de referir a los pacientes a Lima.

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Destacó que el éxito de la intervención no solo radica en la cirugía, sino también en la capacidad del hospital para realizar un diagnóstico preciso que permita diferenciar entre un tumor benigno y uno maligno, ofreciendo un tratamiento oportuno y seguro.

A raíz de este caso, el especialista hizo un llamado a todas las mujeres para que no descuiden sus controles médicos. "Muchas veces los tumores pueden crecer sin causar molestias importantes. Los controles periódicos permiten detectarlos a tiempo y ofrecer un tratamiento adecuado antes de que representen un mayor riesgo para la salud", concluyó el especialista.