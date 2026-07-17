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Payaso Pitillo asegura que no todos los circos extranjeros tienen éxito en Perú: “Son muy fríos, no conectan con la gente”

Pitillo, el célebre payaso peruano, destaca la importancia de impulsar el talento latinoamericano en su circo. 'Julicirco' contará con artistas de Brasil, México y más, para brindar un show único.


El Circo de la Alegría presenta 'Julicirco', una nueva extravagancia que se estrena el 17 de julio en Real Plaza Puruchuco. El espectáculo promete magia, música y acrobacias sorprendentes. Fotos: difusión
El Circo de la Alegría presenta 'Julicirco', una nueva extravagancia que se estrena el 17 de julio en Real Plaza Puruchuco. El espectáculo promete magia, música y acrobacias sorprendentes. Fotos: difusión
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¡Llegó el día! Este viernes 17 de julio se estrena 'Julicirco', la nueva propuesta del Circo de la Alegría, batuteado por Pitillo. Este famoso payaso peruano asegura que este mes es muy importante para ellos porque no solamente empiezan a izarse banderas y sentimiento patriótico, sino que también lo hacen las carpas como una tradición nacional poblada por lonas multicolores y banderines.

Pitillo, quien se ha mostrado muy crítico de los circos mediáticos, aseguró que a diferencia de otros, él sigue apostando por el talento latinoamericano, por eso este 2026 ha traído a artistas de Brasil, El Salvador, México, Colombia, entre otros, quienes cautivarán con sus atrevidas destrezas e impresionantes demostraciones de fuerza, gracia y talento que dejarán a todos boquiabiertos, acompañados como siempre de un destacado marco artístico de bailarinas, cantantes y músicos en vivo.

PUEDES VER: La temporada de circos 2026 ya comenzó en Lima: conoce cómo asistir a los shows de la Chola Chabuca, Pitillo, Timoteo y más

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En entrevista con La República, Pitillo, el primer payaso del Perú, se refirió a los circos extranjeros que abundan en nuestro país y dio detalles de 'Julicirco', su propuesta artística para este 2026 que va hasta el 31 de agosto en el Centro Comercial Real Plaza Puruchuco, ubicado en la prolongación de Av. Javier Prado Este 8680, Ate, donde los asistentes podrán disfrutar de un amplio estacionamiento gratuito.

Pitillo impulsa el talento latinoamericano

—Este año sigues apostando también por artistas del extranjero. ¿Quién hace la elección?

—Yo me encargo de eso, del formato, de la música y hasta de las letras de las canciones que se cantan, sea un show lírico o un show de pantomima. El circo es como la ópera, te permite hacer apuestas y cada año le cambiamos (el show) porque la gente sabe que yendo al espectáculo donde está uno, va a ver algo diferente.

—¿Por qué sigues apostando más por artistas latinos que europeos?

—Es muy importante potenciar el talento latinoamericano porque el artista latino es sensación en Europa por esa calidez, ese sabor, ese cariño. Si bien los chinos, los rusos, los ucranianos son muy buenos; son muy fríos, no conectan con la gente. Y cuando ponen muchos circos de ese tipo, la gente no se siente identificada, no hay calorcito. Hasta vienen los payasos más famosos de Europa y del mundo, pero aquí en Perú no pasa nada.

Con una innovadora carpa de 18 metros de altura, el circo ofrece una experiencia única para toda la familia, asegurando una visión perfecta y un ambiente envolvente.

Con una innovadora carpa de 18 metros de altura, el circo ofrece una experiencia única para toda la familia, asegurando una visión perfecta y un ambiente envolvente. Foto: difusión.

—¿Será porque no saben las jergas peruanas?

—No, deja de lado las jergas, porque tampoco las hablo. Es la calidez y ese conecte con la gente, porque el limeño es bien difícil para reírse. Se sienta, se cruza de brazos y cuando ve al payaso dice: ‘Ah, payaso eres, a ver, hazme reír, ’. Y tienes que trabajar, sorprenderlo. Y hay payasos que abusan de la participación del público. Eso no le gusta al limeño.

—¿Por qué crees que los circos se siguen manteniendo en tiempos donde predomina la tecnología?

—Hay muchos factores que hacen que el circo se mantenga. En primer lugar, es el único espacio de rescate del espectáculo en vivo. Ya no hay espectáculos en vivo. Cuando vas a un concierto, estás con tu teléfono ahí. Pero el circo ha mantenido esa intimidad con el público, ese conversar con la gente y sin palabras. Dos, la energía que se puede provocar en un espacio redondo a través de los aplausos y las risas es muy fuerte. Otra cosa que también se mantiene en el circo es este el momento presente. Es muy bonito ver que una persona deje su celular de lado por una hora y 50 o dos horas que dura la función. Eso para nosotros es un triunfo.

La nueva apuesta de Pitillo para este 2026

—¿De qué trata 'Julicirco', propuesta que estás presentando este año en el Circo de la Alegría?

—'Julicirco' es una extravagancia llena de música, baile, acrobacia y maroma, con grandes atracciones de todas partes del mundo. El público será transportado a un viaje mágico, inmerso en la maravilla que solo el mundo del circo nos puede ofrecer. Todos los asistentes podrán pasar un día en familia bajo una nueva e impresionante carpa de 18 metros de altura.

—¿Qué diferencia al Circo de la Alegría de otras carpas?

Nuestra estructura interna está diseñada para que cada localidad del recinto garantice una visión perfecta del espectáculo en un elegante ambiente que cuenta con un actualizado sistema de iluminación, pantallas multimedia y sonido envolvente que sumergirán al público en el mundo del circo. Esta producción promete ser una experiencia inolvidable para familias, amigos y entusiastas del circo por igual.

  • DATO: ‘El Circo de la Alegría’ estará desde el 17 de julio hasta el 31 de agosto en los siguientes horarios: de lunes a viernes funciones a las 5.30 y 8.30 p. m., sábados, domingos y feriados funciones a las 11.00 a. m., 3.00, 5.30 y 8.30 p. m. Los boletos están a su disposición desde ya en Ticketmaster y boleterías del circo desde las 11.00 a. m.
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