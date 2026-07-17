Javier Santiváñez relata su lucha por seguir sus sueños musicales después de una pausa tras la muerte de su padre. Destaca la influencia de José José y su experiencia en festivales internacionales. Fotos: Instagram

Javier Santiváñez relata su lucha por seguir sus sueños musicales después de una pausa tras la muerte de su padre. Destaca la influencia de José José y su experiencia en festivales internacionales. Fotos: Instagram

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Javier Santiváñez es un cantante peruano que se dio a conocer en 'Yo soy', con su imitación de José Luis Rodríguez El Puma. Sin embargo, su amor por la música data de años atrás, antes de convertirse en un exitoso profesor de economía. Si bien en el pasado trató de agradar a otros y honrar la memoria de su padre al seguir con su profesión, ahora está enfocado en vivir de lo que más ama.

Sin embargo, Javier Santiváñez lo tiene claro. No solo quiere vivir de las presentaciones que pueda hacer como imitador de El Puma, sino que también busca grabar de manera profesional y seguir labrándose un nombre en la escena musical.

Asimismo, el doble de José Luis Rodríguez está feliz de liderar el espectáculo 'Ven', un concierto que contará con la participación de otros imitadores como Jesús Zavaleta (Pedro Infante), Carmen Castro (La India), Luna Mendoza (Olga Tañón), Miguel Ruiz (Marc Anthony) y Poll Torres (Camilo Sesto). La cita está pactada para este miércoles 22 de julio, desde las 9.00 p. m., en El Roble, ubicado en el bulevar de Barranco. Para adquirir las entradas, los interesados pueden comunicarse al 997255420.

Javier Santiváñez y su faceta de catedrático

—¿Cómo terminó un profesor de economía en la música?

—En realidad, la música siempre estuvo conmigo desde el colegio, la universidad y hasta cuando terminé mi carrera. Incluso grabé un disco con temas propios, pero cuando falleció mi papá, por la tristeza, dejé de hacer música y me dediqué por completo a lo académico. Publiqué libros de economía y marketing, etc., equivocadamente pensando que le hacía un homenaje. Hasta que en 2009 decidí volver a la música... Y sin pensarlo gané un premio en Estados Unidos que me cambió todo el panorama.

—¿Quién te animó a perseguir tus sueños en la música?

—Cuando le conté a José José por qué había abandonado la música, me respondió: “Tú cantas con el corazón, así que no lo hagas, mírame a mí, con todo lo que me pasó, seguí cantando hasta quedarme sin voz”. Así que cuando regresé al Perú, terminé de grabar una nueva producción y participé en varios festivales en Europa y otros países de Latinoamérica, donde gané premios y acumulé experiencias maravillosas.

Javier Santiváñez, imitador de ‘El Puma’ Rodríguez, revela cómo volvió a la música tras una dolorosa pérdida. Fotos: Instagram

Javier Santiváñez logró la aprobación de El Puma

—¿Cómo llegaste a conocer a El Puma?

—Conocer a José Luis Rodríguez fue complicado. Ya lo había intentado sin éxito cuando estuve cantando por Miami, donde él radica. Pero vino al Perú y hablé con su amigo y compositor Chema Purón, quien ha creado éxitos como 'Culpable soy yo', 'Agárrense de las manos' y 'Ven', entre otros. Y le pide al Puma que me atienda, y ahí cambia la historia.

—¿Qué impresión te dejó El Puma aquella vez y qué sientes al saber que no le gusta que lo imiten?

—El Puma es un tipo elegante, sabe quién es, y la única imitación que le gustaba era la de Julio Zavala. Me dijo que los demás eran parodias... Sin embargo, yo le hice escuchar sus temas que estaba versionando con los productores Víctor Ascanio y el Viejo Rodríguez, y me aprobó. Conversamos un buen rato y le pregunté si podía imitarlo en el programa 'Yo soy'. Y él me respondió cantándome una estrofa de Juan Gabriel: "Te pareces tanto a mí"... Al despedirme me dijo: "Dios te bendiga, hermano".

Javier Santiváñez agradece a 'Yo soy'

—¿Qué significó 'Yo soy' en tu vida?

—'Yo soy' me cambió la vida. De trabajar como catedrático universitario de lunes a sábado, hoy en día solamente dicto clases los martes y miércoles. Porque los fines de semana tengo trabajo como El Puma. Para mí, además de ser una maravillosa experiencia, ha sido un cambio de 180 grados, porque es un programa muy visto y muy querido por toda la familia, y te brinda la oportunidad de que te vean a nivel nacional y de que sea reconocido tu trabajo como artista.

—¿Se puede vivir de la imitación en Perú?

—Sí se puede vivir de la imitación en el Perú. 'Yo soy' es una vitrina muy grande que te permite trabajar como cantante. El público desea revivir la magia de ver a sus artistas y, en mi caso, debo hacerles vivir la experiencia de un show de El Puma Rodríguez, quien es un showman elegante y todo un galán. Con todo lo aprendido en la escuela de 'Yo soy', el público disfruta y eso permite que te vuelvan a llamar para otros eventos. Debo dejar claro que también depende del esfuerzo de caracterización, música y puesta en escena que puedas vivir de la imitación.