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En 'La granja VIP Perú' nacieron Las Víboras y Los Reales. El primer grupo ha aprovechado para facturar junto, mientras que en el segundo no han faltado las púas. Un reciente enfrentamiento se dio entre Pamela López y Diego Chávarri, quien aseguró que no tiene problemas para decirle en su cara todo lo que piensa de ella.

En su pódcast 'Ya y?', Diego Chávarri explotó contra Paul Michael y Pamela López al exponer que hicieron trampa en el reality, cuando tuvieron que someterse a un sorteo para elegir al nuevo nominado. Aunque el encargado de hacer el juego de papelitos fue el salsero, para el Diablito, la expareja de Christian Cueva también es culpable por ser cómplice.

“Muchas veces Pamela también ha dicho: ‘No, que Diego, su deslealtad’. ¿Y tú que fuiste en ese momento por aceptar lo que hizo Paul?, porque tranquilamente, como dice Gabriela (Herrera), hubiera dicho: ‘Paul, por favor, no hagas esa vaina, que sea como tiene que ser’. La desleal también fuiste tú y yo te lo voy a decir así en tu cara, yo no me voy a guardar nada. A mí no me cae bien y punto. Yo digo lo que pienso y lo que siento, no me cae bien y punto. No soy hipócrita. Esa mujer no sabe dónde está parada. No me vas a caer nunca”, manifestó en el programa del jueves 16 de julio.

Diego Chávarri asegura que Pamela López se victimiza mucho

Diego Chávarri, quien indicó que no irá a la reunión de Los Reales, aseguró que no olvida todo lo que Pamela López ha hablado de él, tanto dentro como fuera del reality. Asimismo, la cuestionó por hacerse la víctima ante todos, al decir que no tenía dinero en sus cuentas bancarias.

“Tú entras al reality teniendo una plata pactada y segura semanal y entiendo que no te quieras ir eliminado (...) ¿Por qué Pamela en varias ocasiones siempre se victimizaba, bueno, siempre se victimiza, diciendo: ‘ay, no tengo plata, 47 soles me han dejado en mi cuenta’. Y dentro de mí decía: ‘¿Y las 11 semanas que tienes acá dentro? No entiendo, ¿para qué estás trabajando?’. O sea, siempre lo llevaba por ese lado. Papi (se dirige a ‘Cri Cri’), habla tú porque yo la voy a destruir”, manifestó indignado.

Segundos después, Diego Chávarri aseguró que hubo agresiones de Pamela López contra Paul Michael, por lo que debieron eliminarla. “Hay que decirlo porque es nuestro sentir”, añadió Chávarri, tras escuchar que la trujillana dijo que agregaron a Gabriela Herrera y al exfutbolista al equipo Los Reales porque no tuvieron otra opción.